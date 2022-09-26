Понедельник, 26 Сентября 2022 11:50

АрмИнфо. Накануне в Армении прошли выборы в Советы старейшин 18 укрупненных общин республики.

По данным Центральной избирательной комиссии РА, в выборах принимали участие 12 партий и 7 блоков. Суммарная явка избирателей на выборах составила 51%. Самой низкой явка была отмечена в укрупненной общине Джрвеж Котайкской области (27,2%), самой высокой в - Цахкаовите Арагацотнской области - 60%.

По предварительным данным, в общине Алаверди Лорийской области победу одержала партия <Страна для жизни>, набравшая 6791 голос, на втором месте -правящая в Армении партия <Гражданский договор> с 6557 голосами, партия Армянский национальный конгресс получила 340 голосов, партия АРФД - 316.

В укрупненной общине Сисиан наибольшее количество голосов получила партия <Гражданский договор> - 4093 голоса, Блок <Работа и справедливость> набрал 2 693 голоса, партия <Страна для жизни> - 2 307 голосов.

В укрупненной общине Берд, по предварительным данным, побеждает действующий глава общины Арутюн Манучарян, уже 11 месяцев лишенный свободы. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и совершении служебного подлога, однако он не принимает выдвинутых против него обвинений, заявив что подвергается политическому преследованию.

На выборах в органы местного самоуправления в укрупненной общине Ани, по предварительным данным, победил действующий глава общины Артак Геворкян. Возглавляемый им блок <Нация- община> получил 3772 голоса, партия <Гражданский договор> - 3029 голосов, партия <Армянская мечта> - 1039 голосов.

На выборах в органы местного самоуправления в Ташире победил блок <Единая община>, за которую проголосовали 5025 избирателей, за партию <Гражданский договор> - 1925 голосов.

Подсчет на избирательных участках продолжается.