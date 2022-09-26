Понедельник, 26 Сентября 2022 11:49

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился с конгрессменом Адамом Шиффом.

Как сообщает перс-сулжба МИД НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики Арцаха, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных развитий.

Глава МИД Арцаха выразил признательность Адаму Шиффу за дружеское отношение к армянскому народу, а также за постоянную поддержку Арцаха и подчеркнул, что в Арцахе высоко ценят самоотверженную борьбу конгрессмена Шиффа и его коллег во имя защиты законных прав армян Арцаха.

Во встрече приняли участие замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и Постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян.

Ранее, Давид Бабаян принял участие в конференции, организованной Комиссией Западного округа Ай Дата Америки, посвященной Арцаху, где выступил с речью.

Министр представил нынешнюю ситуацию в Арцахе, стоящие перед государством и народом вызовы, указал возможные пути их преодоления, коснулся региональных развитий, внешней политики Арцах и ряда других вопросов.

"Мы должны быть очень честными и смелыми, чтобы видеть реальность такой, какая она есть. Однако мы должны быть гораздо более смелыми, честными и терпеливыми, чтобы суметь преодолеть эти сложности", - подчеркнул в своей речи Давид Бабаян.

Говоря о последующих действиях в сфере государственного строительства, министр Бабаян подчеркнул, что мы не имеем права разочаровываться и забыть нашу историю и принесенные нами жертвы, надо воспрянуть и продолжить борьбу во имя нашего прошлого и будущего.

"Без Арцаха нет Армении, без Армении очевидно, какая судьба ждет нашу Диаспору. В этой ситуации спасение Арцаха должно стать задачей номер один для Диаспоры. Арцахоцентризм должен быть приоритетом для всего армянства", - отметил министр, добавив, что есть все возможности для спасения Арцаха, восстановления уверенности в себе и обеспечения достойного будущего.

Давид Бабаян выразил признательность Комиссии Западного округа Ай Дата, руководителю Норе Овсепян за организацию мероприятия, отметив, что Ай Дат играет важную роль в решении общенациональных задач.