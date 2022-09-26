Понедельник, 26 Сентября 2022 11:48

АрмИнфо. Во время последней войны, развязанной против Армении (13-15 сентября 2022г.), азербайджанские военные, кроме физических страданий, также причинили душевные страдания семьям погибших армянских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Фонда "Татоян", Центр права и справедливости Фонда "Татоян" приобрёл доказательства, подтверждающих, что азербайджанские военнослужащие убили военнослужащего РА, сняли его на видео, затем отправили фото убитого армянского солдата его жене в WhatsApp, опубликовали видео в отделе "Story".

"Это видео содержит кадры других убитых армянских военнослужащих. Указанные объективные доказательства буду надлежащим образом закреплены Фондом.

Это преступление подтверждает, что азербайджанские вооруженные силы намеренно также причиняют душевные страдания семьям погибших и армянскому обществу, играют с эмоциями.

Подобные случаи были зафиксированы также в ходе апрельской войны 2016г., . 44- дневной войны 2020г. Эти преступления стали хроническими; зверства поощряются азербайджанскими властями, а лица, совершившие преступления, остаются безнаказанными.

Эти доказательства будут должным образом закреплены, отправлены также международному сообществу, виновные в этих преступлениях должны быть наказаны", - подчеркнули в Фонде.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и четверо мирных жителей. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята в плен живой, а затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих.

Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих. Отметим, что 20 сентября противник предал Армении тела еще 95 военнослужащих, еще 6 тел были переданы 23 сентября.