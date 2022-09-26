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 Понедельник, 26 Сентября 2022 11:45
Марианна Мкртчян

СНБ Армении и Минюст заверяют о непричастности к процессу передачи двух курдов Турции

СНБ Армении и Минюст заверяют о непричастности к процессу передачи двух курдов Турции

АрмИнфо.Служба Национальной безопасности Армении и Минюст заверяют, что не причастны к экстрадиции в Турцию двух членов крыла HPG Курдской рабочей партии Атиллы Чичека и Хусейна Йылдырыма.

Так, в заявлении СНБ РА, в частности, отмечается: "Принимая во внимание безосновательную и вопиющую критику Службы национальной безопасности РА в отношении экстрадиции в Турцию курдов по национальности Атиллы Чичека и Хусейна Йылдырыма некоторыми лицами, осуществляющими общественно-политическую деятельность, через различные средства массовой информации, сообщаем, что распространяемые ложные слухи не только не соответствуют действительности, но и не имеют под собой никаких правовых оснований: тем самым предпринимается попытка сделать Службу мишенью.

Сообщается, что процесс передачи лиц, осужденных в рамках уголовного производства, не входит в компетенцию Службы".

Вместе с тем, в Службе национальной безопасности призвали воздерживаться от недопустимой практики распространения дезинформации, порочащей репутацию государственных учреждений и подрывающей внешнюю безопасность страны, и предупредили, что СНБ будет расследовать истинные и скрытые мотивы лиц, распространяющих ложные сведения, путем проведения следственных действий  в пределах своих полномочий, отмечается в сообщении.

В Министерстве юстиции Армении также заверили, что не передавали Турции курдов по национальности Атиллу Чичека и Хусейна Йылдырыма.

"В дополнение к сообщению Службы национальной безопасности сообщаем, что Министерство юстиции уполномочено перевести осужденного в страну его гражданства для отбывания оставшейся части наказания. Однако передача Турции Атиллы Чичека и Хусейна Йылдырыма, являющихся курдами по национальности, Министерством юстиции не осуществлялось. При этом вопрос о выдаче или передаче указанных лиц в Минюсте не обсуждался",

- отмечается в сообщении Минюста.

Ранее, депутат парламента Армении от блока "Армения" Гахам Манукян сообщил, что правительство Армении передало Турции двух членов крыла HPG Курдской рабочей партии.

Позже, Союз общин Курдистана (KCK) выступил с заявлением, в котором осудил передачу армянскими властями Атиллы Чичека и Хусейна Йылдырыма Турции.

В своем заявлении КСК обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в тайном сотрудничестве с Турцией и предательстве интересов Армении и курдской дружбы.

КСК также призвала правительство Пашиняна немедленно отказаться от "сотрудничества с совершающим геноцид колониальным турецким государством и извиниться перед армянским и курдским народами за этот инцидент". В заявлении также напоминается, что курды были задержаны на армяно-турецкой границе в августе 2021 года.

Согласно же вердикту на datalex.am, в январе 2022 года они были осуждены в Армении на 3 и 7 лет соответственно, за незаконное пересечение госграницы и ношеное оружия.  Затем, Апелляционный суд согласно СМИ, изменил меру пресечения, отпустив подсудимых на свободу. Что стало с ними затем неизвестно.

Меж тем, турецкая разведка 23 сентября сообщила, что в результате спецоперации были арестованы "курдские террористы".

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