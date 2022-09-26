Понедельник, 26 Сентября 2022 11:43

АрмИнфо.Визиты так называемых западных ястребов в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их. Такую точку зрения высказал журналистам на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел Владимир Макей.

Один из вопросов главе МИД касался визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, во время которого она открыто посоветовала стране отказаться от членства в ОДКБ, что в свою очередь подстегнуло рост анти-ОДКБ-настроений в регионе.

"Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны. Те люди, которые приехали, в частности в Ереван, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы наша организация существовала эффективно ", - сказал Владимир Макей, передает БЕЛТА.

Более того, продолжил белорусский дипломат, они представляют целый лагерь стран, которые ранее были заинтересованы в том, чтобы по периметру Советского Союза существовали постоянные очаги напряженности, а сейчас - по периметру России, которую они рассматривают в качестве главного оппонента, чуть ли не исчадие зла. "Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - резюмировал Макей.

Американский спикер палаты представителей находилась в Армении 17-19 сентября. Помимо нее в состав делегации Соединенных Штатов вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении. По ее словам, это касается также вопросов оборонного сотрудничества. Во время ее визита, армянские политические силы, ориентированные на Запад провели акцию протеста с требование выхода из ОДКБ, и немедленным выводом российской базы из РА. Протест был проведен на фоне последней азербайджанской агрессии в отношении суверенитета Армении.