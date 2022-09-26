Понедельник, 26 Сентября 2022 11:40

АрмИнфо. Никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с 26 сентября может закрыть границу с Россией нет - ранее власти неоднократно заявляли, что не собираются как-либо ограничивать въезд в страну для россиян.

Слухи о том, что граница может быть закрыта, начали распространяться после интервью депутата от оппозиционного <Единого Национального движения> Ноны Мамулашвили украинскому телеканалу <Freedom<. Она утверждала, что неофициально получила информацию о том, что власти Грузии закроют въезд из России для лиц призывного возраста.

В пресс-службе правительства <Новости-Грузия> отказались комментировать эту информацию, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.

Служба доходов Минфина заявила, что пункт пропуска на границе с Россией работает в обычном круглосуточном режиме.

На Верхнем Ларсе с российской стороны уже четверо суток - огромная пробка из легковых машин, после объявления Путиным мобилизации в России. Власти Грузии пока не назвали число граждан России, въехавших за эти дни. По данным российской стороны, последние дни пункт пропуска на Верхнем Ларсе проходят до двух тысяч легковых автомобилей. На этой неделе в правящей партии Грузии в очередной раз исключили введение визового режима и введения каких-либо ограничений для граждан России.

<Ситуация полностью под контролем. Все ведомства несут ответственность и будут продолжать действовать ответственно>, - сказал председатель партии <Грузинская мечта> Ираклий Кобахидзе.

Оппозиция и ряд общественных организаций с марта требуют введения регуляций для россиян, въезжающих в Грузию - от сокращения сроков безвизового пребывания до введения виз.

На сайте manifest.ge постоянно создаются петиции в поддержку этих требований, также предлагается ввести мораторий на приобретение россиянами недвижимости в Грузии и ограничить их в правах на экономическую деятельность.

Отметим, что КПП <Верхний Ларс> является единственным сухопутным маршрутом, по которому Армения связывается Россией. По данному направлению осуществляется 75-80% всего товарооборота страны.