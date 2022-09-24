Суббота, 24 Сентября 2022 15:57

АрмИнфо. Наложен арест на земельный участок, незаконно отчужденный экс-руководителем Ванадзора, административного центра Лорийской области Армении, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, Самвел Дарбинян, в 1999-2016 годах занимая должность главы Ванадзорской общины, будучи должностным лицом, выполняя организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции, исходя из иных личных интересов, использовал свое служебное положение против интересов службы, в результате чего нанес значительный ущерб ванадзорской общине, а также совершил служебный подлог.

В частности, по материалам уголовного дела, установлено, что С. Дарбинян, игнорируя перечень Земельного кодекса, определяющий земли, которые не могут быть переданы гражданам и юридическим лицам и требования, определенные соответствующим решением Правительства, выделил земельный участок площадью 0,0085 га, изменив эксплуатационное значение земли с земель общего пользования, предназначенных для использования в качестве общественного пространства населенного пункта (улица-площадь) на земельный участок общественной застройки.

Затем, скрыв от членов совета старейшин общины эксплуатационное значение участка, без согласования с уполномоченным органом. внес на утверждение совета предложение о продаже земельного участка на аукционе. Далее победителем состоявшегося аукциона был объявлен С. Вардересян. В тот же день был составлен соответствующий протокол аукциона, на основании которого участок был продан за 403. 770 драмов.

С. Дарбиняну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, принятого 18 апреля 2003 г., что соответствует ч. 1 ст. 441 УК РА) и подлоге документов (ч. 1 ст. статьи 445 - Должностное мошенничество УК РА). Учитывая, что право собственности гражданина на указанный земельный участок возникло в результате совершения преступления, в целях обеспечения дальнейшей конфискации имущества на участок был наложен арест.

Дело направлено в Антикоррупционный суд РА с обвинительным заключением.