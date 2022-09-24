Суббота, 24 Сентября 2022 14:10

АрмИнфо. В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с генеральным секретарем ООН по политическим вопросам и вопросам поддержания мира Розмари ДиКарло.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Арарат Мирзоян рассказал о ситуации, сложившейся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории РА. Министр счел недопустимыми многочисленные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, совершенные Вооруженными силами Азербайджана, подчеркнув, что они должны быть оценены соответствующим образом.

Глава внешнеполитического ведомства РА подчеркнул необходимость адресного и четкого осуждения агрессора международным сообществом, отметив, что безадресная реакция готовит благодатную почву для новых азербайджанских агрессий. С этой точки зрения армянская сторона подчеркнула важность целевых оценок, сделанных в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Состоялся обмен мыслями о возможных механизмах усиления участия ООН в целях установления стабильности на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян и Розмари ДиКарло также обсудили вопросы, касающиеся повестки сотрудничества Армения-ООН, демократических реформ в Армении.