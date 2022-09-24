Суббота, 24 Сентября 2022 12:41

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

<Хорошая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вчера на ГА ООН в Нью-Йорке, где мы обсудили безопасность Армении. Мы продолжаем призывать стороны к мирному процессу, поскольку военного решения конфликта быть не может>, - написал госсекретарь в своем микроблоге в Twitter.

Накануне сообщалось, что Блинкен в ходе встречи с Пашиняном подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.