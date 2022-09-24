Суббота, 24 Сентября 2022 12:22

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 во 2-ом Араратском массиве; жилые дома 12,13,14,15 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 69, 71, 79 на улице Анрапетутяна, собственные дома 4-21 на улице Сахарова, жилые дома 3, 5, 5а на улице Тпагричнера, абоненты-жильцы на 18-ой улице Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 70, 71 на улице Улнеци, собственные дома на улицах М.Аветисяна 2, 3, 4, собственные дома 1-21 121-148 на улице Эмина, собственные дома 2, 2А на 1-ом переуке Эмина, жилые дома 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, 3 на улице А.Хачатряна, собственные дома 77-99 на улице Кери, собственные дома на улицах 1, 7, 8 в кв. ‘Норагавит”, собственные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 села Агарак и Ахдзк;

13:00-17:00 села Воскеваз и Воскеат; частично село Ошакан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айанист; села Авшар, Айгаван, Сисаван, Ванашен, Овташат;

10:00-16:00 частично улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы “Нор”, 1-6 в городе Масис; частично села Норабац, Даракерт;

10:30-16:00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, А.Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Артаван;

10:30-16:00 частично село Нарек;

11:00-15:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

11:00-15:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алмакар”, “Бел Глас”, “Андраник Арутюнян”, ЗАО “АйРусгазард”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Камарис;

в Гегаркуникской области:

09:30-12:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, компании “Телеком Армения”, “Юком”;

10:00-10:30 село Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы, прилегающие к кладбищу, в селе Верин Чамбарак, “Хачи Таг”, улица Туманяна;

11:30-12:00 село Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:30 село Лчап полностью, газозаправочная станция села Лчап, школа и прилегающие абоненты-жильцы; здание сельсовета и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Айраванк полностью, газозаправочная станция ООО “Алик” Айраванка, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”: село Бердкунк;

12:30-13:00 село Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-14:00 село Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:30-15:00 село Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут, Ваагни.