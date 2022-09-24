Суббота, 24 Сентября 2022 12:11

АрмИнфо.23 сентября около 19:30 одно из подразделений ВС Азербайджана пошло на провокацию, пытаясь выйти в тыл одной из армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны. Об этом сообщает оборонное ведомство Армении.

Отмечается, что благодаря умелым действиям подразделений ВС РА противник был отброшен на исходные позиции. С армянской стороны потерь нет. Других происшествий в течение ночи не происходило. По состоянию на 10:00 24 сентября ситуация относительно стабильная.