Суббота, 24 Сентября 2022 12:10

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем рассказал о широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, в результате которой были оккупированы суверенные территории РА. Встреча состоялась на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул необходимость четких и адресных оценок международного сообщества, в том числе Европейского союза, относительно азербайджанской агрессии и немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения. Глава правительства также коснулся грубых нарушений Азербайджаном норм международного гуманитарного права и фактов обстрела гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Шарль Мишель выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе и подчеркнул важность решения региональных проблем путем мирных переговоров. Председатель Европейского совета подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.-