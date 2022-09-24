|Экс-глава Ванадзора обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге
|Безадресная реакция международного сообщества - благодатная почва для новой агрессий Баку: Мирзоян
|Энтони Блинкен назвал хорошей встречу с Николом Пашиняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гарибашвили подтвердил Пашиняну готовность Грузии содействовать сохранению мира и стабильности в регионе
|ВС Азербайджанa предприняли попытку пройти в тыл армянской позиции
|Пашинян заявил Мишелю о необходимости четких оценок ЕС касательно немедленного вывода ВС Азербайджана с территории Армении
|Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе
|Азербайджанский МИД взялся поучать посольство США в Армении
|В Москве прошла неформальная встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении
|В Баку сообщили о передаче Еревану еще шести тел армянских военнослужащих
|Мгер Григорян: Проводимая Азербайджаном агрессивная политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе
|Амбарцум Матевосян представил представителю ООН последствия развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии
|Посольство Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы Армении
|Валерии Пекресс выразила поддержку территориальной целостности Армении
|Замглавы МИД Армении и Генсек ОДКБ обсудили меры по снижению напряженности на Южном Кавказе
|В Оттаве прошли первые армяно-канадские межмидовские политконсультации
|Решение Совета старейшин: Музей современного искусства переедет в новое здание
|Посольство США в РА рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Гегаркуник, Сюник, Тавуш, Арарат и Вайоц Дзор
|Мнение: Никол Пашинян вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в ситуации с Азербайджаном
|Совет старейшин 44 голосами <за> избрал на должность вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна
|Прекращены полномочия судьи Александра Азаряна в 2018 году освободившего Роберта Кочаряна из-под ареста
|Президент Туркменистана поздравил руководство Армении
|Министерство обороны Армении опровергло вражескую дезинформацию
|Сенатор Роберт Менендес призвал администрацию Байдена прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности
|Эксперты и политики прокоментировали на выступление премьера Армении в ГА ООН
|Фонд "Татоян" подчеркивает необходимость срочного международного вмешательства и сдерживания Азербайджана механизмами контроля
|Гарибашвили: Грузия готова стать центром для диалога между Арменией и Азербайджаном
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Гегаркуника
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 5 градусов
|Захарян рассматривает вопрос получения гражданства Армении
|Связь между Ираном и Арменией не должна подвергаться опасности - Президент ИРИ
|Глава МИД Армении на Форуме древних цивилизаций напомнил о необходимости направить миссию ЮНЕСКО в Арцах
|Блинкен: США готовы продолжить усилия в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном
|Официальный Ереван не исключает встречи Пашинян-Эрдоган на полях саммита в Праге
|Премьер-министр РА: Если у кого-то проявляется избыток агрессивности, то причина всегда найдется
|Никол Пашинян с трибуны ООН: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким
|Генсек НАТО обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе
|Мирзоян провел короткую беседу с Байденом в Нью-Йорке
|Двоих военнослужащих ВС Армении, спустя 9 дней, удалось вывести из окружения
|<Не смейте путать Ераблур с кладбищем> - заявление родителей погибших воинов в 44-дневной войне
|Представители ООН в Армении посетили общины Гегаркуникской области, пострадавшие в ходе азербайджанской агрессии
|Глава МИД Армении на встрече с финским коллегой подчеркнул важность адресного осуждения международным сообществом азербайджанской агрессии
|Минздрав: Один из гражданских лиц, получивших ранение в результате развязанной Азербайджаном агрессии, скончался
|Amnesty International призвал власти Азербайджана прекратить преследование активиста Ахмеда Мамедли, который осудил агрессию против Армении
|Омбудсмен обсудил с Послом ЕС возможности оказания помощи пострадавшим в результате азербайджанской агрессии лицам
|Президент США премьеру РА: Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий
|Правозащитник: В эти судьбоносные дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство
|Юбилейный книжный фестиваль Yerevan Book Fest в этом году откроет свои двери 30 сентября
|Кипрский парламентарий напомнила Евросоюзу о суровой зиме, с которой столкнулось население Нагорного Карабаха из-за действий Азербайджана
|Генерал Багери посоветовал Баку и Еревану решить споры мирными средствами
|Шармазанов Алиеву: В XIX веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи
|Генсек ОДКБ и глава Генштаба РА обсудили обстановку в отдельных районах приграничья Армении
|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
|Семьи погибших и пострадавших при взрыве ТЦ <Сурмалу> получат единовременную компенсацию
|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
|Полиция расследует факт применения грубой силы против участников акции в комплексе <Ераблур>
|Генпрокурор представила партнерам СЕ ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана
|Читать больше
АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем указал на необходимость адекватного реагирования международного сообщества на немедленный вывод азербайджанских ВС с суверенной территории Республики Армения. Встреча состоялась на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность обсуждений в Совбезе ООН на основе заявления Армении и выраженную странами-членами Совбеза ООН четкую и целенаправленную позицию в отношении азербайджанской агрессии.
Никол Пашинян указал на необходимость последовательного и постоянного внимания международного сообщества для предотвращения новых агрессий со стороны Азербайджана. Глава правительства также коснулся грубых нарушений Азербайджаном норм международного гуманитарного права и фактов обстрела гражданского населения и объектов инфраструктуры.
Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе и подчеркнул важность решения региональных проблем путем мирных переговоров.
|Экс-глава Ванадзора обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге
|Безадресная реакция международного сообщества - благодатная почва для новой агрессий Баку: Мирзоян
|Энтони Блинкен назвал хорошей встречу с Николом Пашиняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гарибашвили подтвердил Пашиняну готовность Грузии содействовать сохранению мира и стабильности в регионе
|ВС Азербайджанa предприняли попытку пройти в тыл армянской позиции
|Пашинян заявил Мишелю о необходимости четких оценок ЕС касательно немедленного вывода ВС Азербайджана с территории Армении
|Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе
|Азербайджанский МИД взялся поучать посольство США в Армении
|В Москве прошла неформальная встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении
|В Баку сообщили о передаче Еревану еще шести тел армянских военнослужащих
|Мгер Григорян: Проводимая Азербайджаном агрессивная политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе
|Амбарцум Матевосян представил представителю ООН последствия развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии
|Посольство Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы Армении
|Валерии Пекресс выразила поддержку территориальной целостности Армении
|Замглавы МИД Армении и Генсек ОДКБ обсудили меры по снижению напряженности на Южном Кавказе
|В Оттаве прошли первые армяно-канадские межмидовские политконсультации
|Решение Совета старейшин: Музей современного искусства переедет в новое здание
|Посольство США в РА рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Гегаркуник, Сюник, Тавуш, Арарат и Вайоц Дзор
|Мнение: Никол Пашинян вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в ситуации с Азербайджаном
|Совет старейшин 44 голосами <за> избрал на должность вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна
|Прекращены полномочия судьи Александра Азаряна в 2018 году освободившего Роберта Кочаряна из-под ареста
|Президент Туркменистана поздравил руководство Армении
|Министерство обороны Армении опровергло вражескую дезинформацию
|Сенатор Роберт Менендес призвал администрацию Байдена прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности
|Эксперты и политики прокоментировали на выступление премьера Армении в ГА ООН
|Фонд "Татоян" подчеркивает необходимость срочного международного вмешательства и сдерживания Азербайджана механизмами контроля
|Гарибашвили: Грузия готова стать центром для диалога между Арменией и Азербайджаном
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Гегаркуника
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 5 градусов
|Захарян рассматривает вопрос получения гражданства Армении
|Связь между Ираном и Арменией не должна подвергаться опасности - Президент ИРИ
|Глава МИД Армении на Форуме древних цивилизаций напомнил о необходимости направить миссию ЮНЕСКО в Арцах
|Блинкен: США готовы продолжить усилия в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном
|Официальный Ереван не исключает встречи Пашинян-Эрдоган на полях саммита в Праге
|Премьер-министр РА: Если у кого-то проявляется избыток агрессивности, то причина всегда найдется
|Никол Пашинян с трибуны ООН: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким
|Генсек НАТО обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе
|Мирзоян провел короткую беседу с Байденом в Нью-Йорке
|Двоих военнослужащих ВС Армении, спустя 9 дней, удалось вывести из окружения
|<Не смейте путать Ераблур с кладбищем> - заявление родителей погибших воинов в 44-дневной войне
|Представители ООН в Армении посетили общины Гегаркуникской области, пострадавшие в ходе азербайджанской агрессии
|Глава МИД Армении на встрече с финским коллегой подчеркнул важность адресного осуждения международным сообществом азербайджанской агрессии
|Минздрав: Один из гражданских лиц, получивших ранение в результате развязанной Азербайджаном агрессии, скончался
|Amnesty International призвал власти Азербайджана прекратить преследование активиста Ахмеда Мамедли, который осудил агрессию против Армении
|Омбудсмен обсудил с Послом ЕС возможности оказания помощи пострадавшим в результате азербайджанской агрессии лицам
|Президент США премьеру РА: Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий
|Правозащитник: В эти судьбоносные дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство
|Юбилейный книжный фестиваль Yerevan Book Fest в этом году откроет свои двери 30 сентября
|Кипрский парламентарий напомнила Евросоюзу о суровой зиме, с которой столкнулось население Нагорного Карабаха из-за действий Азербайджана
|Генерал Багери посоветовал Баку и Еревану решить споры мирными средствами
|Шармазанов Алиеву: В XIX веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи
|Генсек ОДКБ и глава Генштаба РА обсудили обстановку в отдельных районах приграничья Армении
|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
|Семьи погибших и пострадавших при взрыве ТЦ <Сурмалу> получат единовременную компенсацию
|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
|Полиция расследует факт применения грубой силы против участников акции в комплексе <Ераблур>
|Генпрокурор представила партнерам СЕ ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Читать больше
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
|Мария Захарова резко осадила армянского журналиста
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
|Эксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозицию
|Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль