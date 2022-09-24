Суббота, 24 Сентября 2022 12:08

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем указал на необходимость адекватного реагирования международного сообщества на немедленный вывод азербайджанских ВС с суверенной территории Республики Армения. Встреча состоялась на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность обсуждений в Совбезе ООН на основе заявления Армении и выраженную странами-членами Совбеза ООН четкую и целенаправленную позицию в отношении азербайджанской агрессии.

Никол Пашинян указал на необходимость последовательного и постоянного внимания международного сообщества для предотвращения новых агрессий со стороны Азербайджана. Глава правительства также коснулся грубых нарушений Азербайджаном норм международного гуманитарного права и фактов обстрела гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе и подчеркнул важность решения региональных проблем путем мирных переговоров.