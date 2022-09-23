Пятница, 23 Сентября 2022 23:27

АрмИнфо. Азербайджан передал Армении тела еще шести армянских военнослужащих, погибших во время обострения ситуации на границе 12-14 сентября. Как передает ТАСС, об этом 23 сен сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших.

<На подконтрольных азербайджанской стороне территориях продолжается поиск трупов армянских военнослужащих. 23 сентября при посредничестве Международного комитета Красного Креста тела 6 человек переданы армянской стороне", - говорится в сообщении.

Источник отмечает, что ранее Азербайджан передал Армении тела 127 погибших армянских военнослужащи