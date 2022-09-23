Он напомнил, что в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года вооруженные силы Азербайджана напали наступление на восточную и юго-восточную части Армении, по сути, прямо посягнув на территориальную целостность Республики. Агрессия проведена с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов, причем обстреливались не только боевые позиции Армении, но и гражданские инфраструктуры в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Джермук, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей. Имеются доказательства пыток, расчленений, незаконного убийства азербайджанцами захваченных в плен армянских военнослужащих. В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207 человек, в их числе гражданские лица. Частично или полностью разрушено 192 жилых дома, а также гостиницы, школы, медицинское учреждение и другие объекты гражданского назначения. Уже со 2 сентября 2022 года азербайджанская сторона приступила к распространению <фейковых> новостей с необоснованными обвинениями о якобы нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны, с ясной целью обеспечения благоприятных информационной почвы для реализации своих захватнических устремлений. <Нам регулярно поступала и поступает информация о воздушных перевозках военного назначения из Турции в Азербайджан. С 5-го по 9-ое сентября ВВС Турции и Азербайджана проводили совместные учения, декларированной задачей которых было уничтожение воздушных и наземных целей условного врага. Неприемлемы надуманные обвинения азербайджанской стороны в затягивании каких-либо процессов, работ или переговоров Арменией. Армения своевременно и детально выполняла все положения заявлений от 9-го ноября, 2020 года, 11-го января и 26 ноября 2021 года и вела переговоры в конструктивном русле. Проводимая Азербайджаном агрессивная политика, учитывая ситуацию вокруг Украины, направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе. Агрессия Азербайджана против суверенной территории Республики Армения с нарушением международно признанных границ Республики Армения направлена также на срыв работ Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Утверждение, что Азербайджан в праве оккупировать суверенную территорию Республики Армения, только потому что нет делимитированной границы абсолютно беспочвенно. Республика Армения, учитывая всю серьезность ситуации, приняла решение обратиться в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. Ожидаем, что будут предприняты действенные меры, в первую очередь со стороны ОДКБ. Мы требуем, чтобы Азербайджан незамедлительно предпринял все необходимые меры и действия по полному прекращению огня, возврату формирований своих вооруженных сил на исходные позиции и немедленному освобождение армянских военнопленных>, - заявил вице- премьер Армении.