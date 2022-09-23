Пятница, 23 Сентября 2022 23:24

АрмИнфо. Вице-премьер Амбарцум Матевосян 23 сентября принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении Натию Нацвлишвили. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Вице-премьер высоко оценил осуществляемые при содействии ПРООН программы адресной поддержки и наращивания потенциала, направленные на реализацию демократических реформ и na социально-экономическое развитие Армении.

В рамках повестки двустороннего сотрудничества стороны отметили важность проводимых и планируемых реформ в сфере гражданской службы, в том числе в контексте широких реформ государственного управления. Вице-премьер подчеркнул важность профессиональной институциональной деятельности гражданской службы, высоко оценив необходимость активного сотрудничества с международными партнерами в этом направлении.

Натия Нацвлишвили подчеркнула важность накопленного ПРООН опыта в сфере гражданской службы, выразив готовность обеспечить преемственность поддержки, направленной на гармоничное осуществление реформ.

В ходе встречи вице-премьер Амбарцум Матевосян представил последствия развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении широкомасштабной агрессии, коснувшись преднамеренного нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Постоянный представитель офиса ПРООН в Армении выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией, подтвердив готовность расширить поддержку пострадавших регионов Армении.