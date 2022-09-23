Пятница, 23 Сентября 2022 17:47

АрмИнфо. В результате обсуждений с Фондом <Гафесчян> недостроенная территория, прилегающая к архитектурно-монументальному комплексу <Каскад> вновь передана общине Ереван. Об этом сообщил в ходе заседания Совета старейшин мэр Еревана Грачья Саркисян.

В этой связи он отметил, что при поддержке частного сектора планируется завершить строительные работы в логике конструкции Каскада. При этом градоначальник рассказал о намерении построить на этой территории новое здание для Музея современного искусства и амфитеатр, что активизирует культурную жизнь в столице.

Саркисян подчеркнул, что в фондах столичного Музея современного искусства имеется множество произведений искусства, которые сегодня не экспонируются ввиду ограниченности пространства. В этой связи он обозначил, что Музей должен иметь достойное место.

По словам мэра, в дар общине переходят также территории, прилегающие к Каскаду с правой (8 га) и левой стороны (50 м.).

Напомним, что после землетрясения 1988г. проект строительства архитектурно-монументального комплекса <Каскад> был приостановлен. В 2002 г. Мэрия города подписала соглашение с американским меценатом Джерардом Гафесчяном, которое предусматривало восстановление Комплекса. В этом же году, по решению мэра Еревана, недостроенный участок комплекса <Каскад> был передан фонду <Музей Гафесчяна> с правом собственности.

Идея Гафесчяна была исключительной: он намеревался благоустроить территорию, ввести в эксплуатацию эскалаторы и использовать центр в качестве культурного. В 2009г. благоустройство было завершено, Центр искусств был открыт, однако <Каскад> все еще оставался незавершенным. Сегодня территория, возвышающаяся от <Каскада> к проспекту Азатутян, находится в заброшенном состоянии.Основная причина - смерть мецената.

В начале года мэр Грачья Саргсян поручил возобновить переговоры с фондом <Музей Гафесчян>.