Пятница, 23 Сентября 2022 17:45

АрмИнфо. Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам воздержаться от визитов в Гегаркуникскую, Сюникскую, Тавушскую, Араратскую и Вайоцдзорскую области страны.

Так, в обновленном сообщении на сайте американского посольства, граждан США призывают проявлять повышенную осторожность в Армении из-за вооруженного конфликта.

"Некоторые районы имеют повышенный риск. После военных действий 13-14 сентября на армянской стороне армяно-азербайджанской границы сотрудникам посольства США и членам их семей запрещены любые несущественные поездки в следующие места:

Тавушская область вдоль трассы М4 к северу от Иджевана и все районы восточнее. Гегаркуникская область - к востоку от озера Севан, к югу от озера Севан и к востоку от трассы М10; село Ерасх Араратской области; Вайоцдзорская область - к востоку от Ехегнадзора; Сюникская область. Поездки в Нагорный Карабах по-прежнему запрещены", - говорится в сообщении на сайте посольства.

В дипмиссии призвали своих граждан избегать посещения этих областей, следить за сообщениями посольством в Facebook и Twitter, а также иметь план действий в чрезвычайных ситуациях.

Примечательно, что рекомендации посольство США в Армении воспринимаются как предвестник беды, поскольку всегда появляются незадолго до азербайджанской агрессии.