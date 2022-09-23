Пятница, 23 Сентября 2022 15:28

АрмИнфо.Тигран Авинян занял должность вице-мэра Еревана. Подобное решение было принято на заседании Совета старейшин 23 сентября. В голосовании приняли участие 46 членов Совета старейшин, из коих 44 - проголосовали <за> кандидатуру Авиняна, 2 - <воздержались>.

На должности вице-мэра Авинян будет курировать сферу строительства и благоустройства, озеленения города, культурной жизни, контролировать работу столичных административных районов и заниматься реализацией крупных программ в сотрудничестве с правительством.

При этом вице-мэр подчеркнул, что в первую очередь есть необходимость в координировании и контроле работы столичных округов, отметив, что между мэрией и последними существует пробел. Он также заявил, что город нуждается в новых системных технологических решениях.

В ходе выступления на заседании Совета старейшин Тигран Авинян подчеркнул, что Ереван должен быть городом для людей, что возможно только при условии обеспечения приоритета общественных интересов над индивидуальными. <По этой формуле нужно решать все проблемы. Наши предложенные решения должны опираться именно на интересах общественности. И за счет города не надо делать добро родным друзьям, знакомым. Строить город - это значит обеспечить среду, где равные возможности имеют все>, - сказал он.

Поблагодарив за оказанное доверие, Авинян подчеркнул, что любовь к городу должна стать движущей силой для достижения всех поставленных целей.

Напомним, что Тигран Авинян в период с 2018-й по 2021г. занимал должность вице-премьера Армении. Сейчас он возглавляет Совет директоров Фонда национальных интересов ANIF. Весной этого года стало известно, что правление партии <Гражданский договор> определилось с кандидатурой на пост нового мэра Еревана. В частности, депутат парламента от фракции <Гражданский договор> Ваагн Алексанян сообщил, что список партии на предстоящих в 2023 году муниципальных выборах возглавит бывший вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Действующий мэр Еревана Грачья Саркисян официально вступил в должность 25 декабря 2021 года. Несколько ранее Совет старейшин столицы отстранил Айка Марутяна, который был мэром с сентября 2018 года.