Пятница, 23 Сентября 2022 13:03

АрмИнфо. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну, премьер-министру Николу Пашиняну и всему народу страны по случаю Дня независимости Республики Армения.

"Мы искренне рады достижениям Республики Армения за годы независимости и убеждены в том, что и в дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами будет укрепляться", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Арменией основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, глава государства выразил убежденность, что двустороннее сотрудничество, установленное в различных направлениях, будет и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава Туркменистана адресовал президенту Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну пожелания здоровья и счастья, а всему народу Армении - мира, благополучия и процветания.