Пятница, 23 Сентября 2022 12:55

АрмИнфо. Без конкретных гарантий и без ответственности Азербайджан будет продолжать политику фальсификаций и военные нападения, тем самым постоянно подрывая безопасность, демократию и права человека в Армении. Об этом говорится в заявлении Центра Права и Справедливости Фонда "Татоян".

В заявлении напоминается, что президент Азербайджана 21 сентября 2022 снова заявил о нападении (применении силы) на Армению, в частности на Сюник, при этом открыто шантажирую угрозой войны. При этом обращается внимание на тот факт, что незаконно вторгшись на суверенную территорию РА еще 2 года назад, он фальсифицирует даже то, что вторжение было во время военных действий 13-15 сентября 2022.

"Разъясняем международному сообществу, что эта политика Азербайджанских властей имеет свой четкий механизм: чтобы показаться миру "невинными" и "белыми", они заявляют, что хотят мира; далее переходят к заведомо ложным заявлениям о том, что из Армении или Арцах обстреливают свои позиции а и тем самым "узаконивают" будущие атаки; затем азербайджанские официальные лица и "независимые" эксперты, СМИ и телеграм-каналы начинают организованно распространять эту ложь, "легитимизируя" будущие провокации и нападения со стороны Азербайджана",- отмечают в Фонде "Татоян".

При этом подчеркивается, что создавая искусственные "основания", они целенаправленными военными атаками разрушают армянские населенные пункты, дома людей, угоняют крупный и мелкий рогатый скот или убивают его, лишая людей средств к существованию.

"Убивают и пытают военнослужащих и мирных жителей, снимают на видео и распространяют эти кадры, чтобы вызвать стать "героями" и причинить душевные страдания армянским пользователям.

Азербайджанские власти также поощряют эти преступления, обеспечивает абсолютную безнаказанность, и самое главное, Азербайджанские власти продолжают Армянофобию, политику ненависть во отношении армянам во всех сферах, от образования до культуры.

По сути, Азербайджан ложью вводит международное сообщество в заблуждение, скрывая этим свои настоящие намерения, но параллельно всячески продвигая их", - отметили в Фонде "Татоян", подчеркнув необходимость срочного международного вмешательства, включая механизмы мониторинга и контроля.