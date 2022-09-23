Пятница, 23 Сентября 2022 12:53

АрмИнфо. Грузия готова стать центром для диалога между Арменией и Азербайджаном ради мира в регионе. Об этом заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В июле этого года мы провели в Тбилиси плодотворные переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы готовы рассматривать себя в качестве центра диалога для установления столь необходимого мира и стабильности в нашем регионе.

С этим намерением Грузия продвигает инициативу мирного соседства, в которой участвуют все три государства Южного Кавказа. Он не заменяет, не противоречит и не выступает против других форматов сотрудничества. Вместо этого Грузия надеется стать честным посредником, который поможет нормализовать региональные отношения", - подчеркнул Гарибашвили, сообщает Новости-Грузия.