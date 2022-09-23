Пятница, 23 Сентября 2022 12:51

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Гегаркуника. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"23 сентября около 07:40 подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно- азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет", - сообщает пресс-служба МО РА.

Ранее, председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян сообщила, что ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении общины Кутакан Гегаркуникской области Армении. "В данный момент идет перестрелка, информации о пострадавших нет", - написала она в Фейсбук.