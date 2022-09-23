Пятница, 23 Сентября 2022 12:49

АрмИнфо. 23 сентября температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов. Об этом сообщает центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, днем 23-го сентября в вечерние часы, 24-го сентября в отдельных регионах, ночью 25-го сентября в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. С 26 по 27 прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 6- 10 м/с. С 22-24 сентября в отдельных местах ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с. Днем 23-го сентября температура воздуха понизится на 4-5 градусов, Днем 25-го и ночью 26-го сентября - еще на 5-7 градусов.

В Ереване ночью 25-го сентября ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью 23-го и 24-го, сентября, днем 25-го, с 26 по 27 сентября ожидается погода без осадков. С 23 по 24 сентября в отдельных местах ожидается усиление ветра с порывами до 18-20 м/с.