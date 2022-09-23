Пятница, 23 Сентября 2022 12:47

АрмИнфо. Полузащитник московского футбольного клуба <Динамо> и сборной России Арсен Захарян рассматривает вопрос получения гражданства Армении. Как сообщает <Спорт-Экспресс> со ссылкой на журналиста Грача Хачатряна, футболист может получить армянский паспорт.

Он пишет, что это почти наверняка связано с потенциальным переходом Захаряна в <Челси> в зимнее трансферное окно. Также утверждается, что ФИФА может сделать исключение и позволить ему представлять сборную Армении вместо России.

Однако журналист <Спорт-Экспресса> Константин Алексеев не подтвердил эту информацию. <Видел этот твит Храча Хачатряна о том, что Арсен Захарян <рассматривает возможность получить гражданство Армении>. Поговорил с двумя людьми, которые близки к Захе и должны были бы знать что-либо одними из первых. У них такой информации нет. Вообще тема Захи и гражданства запускается постоянно. И всякий раз такая формулировка, которая ни к чему не обязывает - <рассматривает возможность>. Уже начинает напоминать сказку про <волки-волки>. Думаю, есть смысл обсуждать, когда Заха подтвердит или какое-то официальное лицо заявит, что Арсен подал документы>, - отметил Алексеев.

Что касается ФИФА и исключения в виде смены сборной, то тут примерно та же история. <Скажет кто-то официальный, ну или Нобель Арустамян, что ФИФА пойдет на такое, тогда и будет смысл обсуждать. А пока больше похоже на сотрясания воздуха>, - написал Алексеев в своем телеграм-канале.