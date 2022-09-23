Пятница, 23 Сентября 2022 12:43

АрмИнфо. В Нью-Йорке министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял участие в министерской встрече Форума древних цивилизаций.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе выступления Мирзоян отметил, что для него большая честь участвовать в министерской встрече Форума древних цивилизаций, целью которой является реализация культурного потенциала предков в защиту культурного разнообразия и мира.

При этом армянский министр поблагодарил Республику Ирак за проведение данной встречи.

"Армения рассматривает этот форум как платформу культурного диалога и сотрудничества, которая может сыграть существенную роль в противостоянии вызовам нынешнего глобализированного мира. Мы привержены активно поддерживать и содействовать совместным усилиям, направленным на укрепление межкультурного диалога, взаимопонимания и взаимного согласия.

Мы убеждены, что оптимизированное мультикультурное сотрудничество, обмен знаниями и политика, направленная на стимулирование инклюзивной культурной динамики, инноваций, солидарности и стабильности, способна укрепить терпимость, уважение к разнообразию и миру", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В этом ключе Мирзоян обратил внимание участников форума на то, что именно в этот момент на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана после войны 2020 года, Азербайджан уничтожает армянское культурное наследие.

Он констатировал, что Азербайджан, как в мирное время, так и в ходе последней войны, осуществляя свою политику искоренения и уничтожения армянской культуры в регионе, хочет отрицать само существование армянского наследия.

"Активный и решительный ответ международного сообщества более чем необходим для предотвращения этих варварских действий, которые угрожают мирным усилиям и установлению стабильности и безопасности в регионе. Преднамеренное уничтожение Азербайджаном объектов культурного наследия является вызовом не только для Армении, но и для всего человечества, и это необходимо решительно осудить. В этой связи мы высоко ценим предложение ЮНЕСКО направить в Нагорный Карабах независимую экспертную миссию, реализации которого до сих пор препятствует Азербайджан", - добавил Мирзоян.

В тоже время он напомнил, что Армения неоднократно заявляла о своей готовности сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливое осуществление мер по защите культурного наследия и внести свой вклад в глобальные усилия по стимулированию межкультурного диалога и культурного разнообразия.

"Мы надеемся, что наши совместные усилия и приверженность позволят нам выполнить наши обязательства и еще больше укрепить наши связи и сотрудничество", - резюмировал глава МИД Армении.

Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии". В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники, фальсифицируется идентичность памятников.