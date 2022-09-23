Пятница, 23 Сентября 2022 12:39

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки готовы продолжить усилия в переговорном и мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Об этом на полях 77- й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ходе встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок относительно произошедшего. Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия Энтони Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога.

Никол Пашинян также подчеркнул важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы.

Энтони Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о продолжительном развитии армяно-американских отношений и представляющих взаимный интерес других вопросах.