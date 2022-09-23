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 Пятница, 23 Сентября 2022 12:35
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Если у кого-то проявляется избыток агрессивности, то причина всегда найдется

Премьер-министр РА: Если у кого-то проявляется избыток агрессивности, то причина всегда найдется

АрмИнфо. Если у кого-то проявляется избыток агрессивности, то причина всегда найдется. Как передает пресс-служба правительства РА, об этом в своем выступлении на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в мае текущего года была создана двусторонняя комиссия по демаркации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, состоялось два заседания комиссии.  <До создания комиссии в прошлом году Азербайджан оккупировал более 40 квадратных километров территории Армении. После этого одним из оправданий Азербайджана было то, что, по их словам, Армения отказывается создавать комиссию по демаркации границы. Мы, конечно, не отказались от этого, а лишь настояли на том, чтобы одновременно был создан механизм охраны границы. Наконец, по просьбе наших международных партнеров, которые настаивали на том, что работа самой пограничной комиссии будет надежным фактором безопасности границы, мы согласились начать работу. И вот теперь, когда сформирована и работает комиссия по демаркации и безопасности границы, Азербайджан инициировал новый виток агрессии. И некоторые из международных партнеров молчат. Но как теперь объяснить агрессию Азербайджана? Знаете, если у кого-то избыток агрессивности, то причина всегда найдется. Как говорится в фильме, всегда можно найти причину. Реальность такова, что Азербайджан пытается и будет использовать процесс демаркации для территориальных претензий к Армении>, - отметил Пашинян.

Он добавил, что еще одна такая тема - открытие региональных транспортных коммуникаций. Азербайджан пытается представить Армению в этом процессе как деструктивную сторону. Между тем, реальность такова, что Армения готова открыть свои дороги для Азербайджана в рамках нашего национального законодательства. Более того, на днях был опубликован проект постановления правительства, который предполагает открытие трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном для реализации статьи 9 -го пункта  трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.  <Согласно этому пункту,  граждане Азербайджана и грузоперевозчики получат право пользоваться существующими дорогами Армении для проезда из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику. У правительства Армении была политическая воля принять это решение в одностороннем порядке. Но официальные лица Азербайджана говорят нам, что им эти маршруты не нужны. Чего они хотят? Они хотят построить новый маршрут. Для Армении это тоже приемлемо, но согласно  9-му пункту  трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, по соглашению сторон может быть построен новый маршрут. Армения готова построить такой маршрут, который будет действовать в соответствии с законодательством РА и под ее суверенным контролем.  В таком случае, какой смысл в азербайджанских претензиях? Азербайджан подразумевает, что Армения должна предоставить экстерриториальный коридор, что, по  мнению Баку, следует из трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Данное заявление  является публичным документом и в этой статье нет ничего о коридоре, экстерриториальности и т.д. Так какова цель Азербайджана? Создать новый кризис как предлог для новой агрессии против Армении и новых территориальных претензий.  Мы обменялись с Азербайджаном пакетами предложений по теме открытия коммуникаций, и если Азербайджан согласится с тем, чтобы эти маршруты действовали в соответствии с национальным законодательством, мы можем очень быстро прийти к решению по этому вопросу.  Кстати, трехсторонние заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года подразумевают, что не только Армения должна предоставить дороги Азербайджану, но и Азербайджан должен предоставить дороги Армении. И мы еще ничего не получили.  Что касается формулировки о коридоре, то очень важно отметить, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября упоминается только один коридор, и это Лачинский коридор для Нагорного Карабаха>, - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что одним из важнейших факторов региональной стабильности является всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, при котором будут учтены и гарантированы права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.  <Последняя агрессия происходит, когда гуманитарные последствия войны 2020 года в Нагорном Карабахе еще не устранены. Послевоенное восстановление Нагорного Карабаха, психосоциальные проблемы перемещенного населения, репатриация армянских военнопленных и сохранение культурного и религиозного наследия продолжают оставаться в повестке  нашего правительства. Однако армяне Нагорного Карабаха нуждаются в поддержке международного сообщества. Мы призываем поддержать безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных агентств ООН в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека на местах и обеспечения защиты культурного наследия. Мы считаем, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и независимая миссия ЮНЕСКО по установлению фактов должны иметь доступ в зону нагорно-карабахского конфликта.  К сожалению, Азербайджан блокирует обе миссии, выдвигая искусственные политические преграды, фактически блокируя въезд в Нагорный Карабах независимой миссии по установлению фактов.  Достойно осуждения и то, что Азербайджан приостановил процесс репатриации армянских военнопленных,  подвергая их искусственным судебным разбирательствам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, собственных обязательств и  призывам международного сообщества>, - сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что целью Армении является устойчивый региональный мир и стабильность. <В прошлом году в ходе досрочных демократических выборов наш народ решительно поддержал мирную программу правительства и подтвердил приверженность Армении демократическому пути.  Очень важно констатировать, что целью азербайджанских атак являются не только независимость, суверенитет и территориальная целостность Армении, но и демократия  Армении. Вопреки ожиданиям некоторых сил, Армения после разрушительной войны 2020 года осталась демократической, используя инструмент свободных, справедливых и демократических выборов как выход из внутриполитического кризиса. Международное сообщество единодушно приняло и высоко оценило этот факт.  Армянская демократия борется в атмосфере, когда Азербайджан каждый день применяет силу, чтобы в одностороннем порядке навязать свои планы, положить конец армянской государственности, независимости и демократии.  Но я здесь, чтобы заявить, что мы полны решимости защищать нашу демократию, независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми средствами. Хочу подчеркнуть, что дипломатические решения являются для нас абсолютным приоритетом, а полноценное участие и поддержка международного сообщества крайне важны. В этой связи хотел бы отметить, что международная наблюдательная миссия в приграничных районах Армении и Азербайджана будет важным фактором региональной стабильности.  Бесспорно, что в интересах региональной стабильности и в соответствии с нормами и принципами международного права азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы полны решимости установить мир в нашем регионе, но нам нужна полная поддержка международного сообщества, которое встанет на защиту суверенной и демократической страны и народа, подвергшихся агрессии вопреки нормам и принципам международного права. Я верю в потенциал долгосрочной стабильности, безопасности и мира, и Армения привержена продолжению дипломатических усилий в этом направлении>. - заключил глава армянского правительства. 

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