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 Пятница, 23 Сентября 2022 12:32
Александр Аванесов

Никол Пашинян с трибуны ООН: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким

Никол Пашинян с трибуны ООН: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким

АрмИнфо. События 13 сентября не являются пограничным конфликтом, это было прямое, неоспоримое нападение на суверенитет и территориальную целостность Армении, которое было осуждено и рассмотрено на последних сессиях Совета Безопасности ООН и за его пределами. Как передает пресс- служба правительства РА, об этом в своем выступлении на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, 13 сентября Азербайджан начал неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Армении. Азербайджанские военные с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок и ударных беспилотных летательных аппаратов обстреляли 36 населенных пунктов в глубине суверенной территории Армении, в том числе Горис, Джермук, Варденис, Капан, Гегамасар.  <Это был не пограничный конфликт.  это было прямое, неоспоримое нападение на суверенитет и территориальную целостность Армении>, - заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что атака Азербайджана преднамеренно была нацелена на гражданское население и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры. Джермук является одним из основных курортно-туристических центров Армении, и сейчас в результате азербайджанской агрессии все гостиницы, санатории и базы отдыха в Джермуке закрыты.  Все жители этого города перемещены. Общее количество временно перемещенных лиц из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении составляет более 7600 человек, в основном женщины и пожилые люди, в том числе 1437 детей и 99 инвалидов.  Частично или полностью разрушено около 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение. Повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи и 4 частных автомобиля. Обстрелу подверглось и Кечутское водохранилище.  Также пострадали журналисты и машины скорой помощи.  Число жертв и пропавших без вести в результате агрессии в настоящее время превышает 207 человек, из них 3 пострадавших и 2 пропавших без вести - гражданские лица. 293 военнослужащих и 8 мирных жителей получили ранения, не менее 20 военнослужащих попали в плен. <Имеются свидетельства пыток и увечий, причиненных  пленным или уже погибшим военнослужащим, многочисленные случаи внесудебных расправ, жестокого обращения с армянскими военнопленными, а также издевательского обращения с трупами. Тела армянских женщин-военнослужащих были зверски изуродованы, а затем <гордо> сняты азербайджанскими военнослужащими. Видео таких ужасающих военных преступлений и преступлений против человечности публикуются и хвалятся отдельными пользователями в азербайджанских социальных сетях.  Несомненно, столь неслыханные зверства являются прямым следствием многолетней политики политического руководства Азербайджана, направленной на сеяние антиармянской ненависти и вражды в азербайджанском обществе>, - отметил премьер-министр РА.

Он добавил, что Азербайджан намерен оккупировать и другие территории Армении, что необходимо предотвратить. <Хочу подчеркнуть, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан каждый день нарушает режим  прекращения огня, и количество жертв и раненых может измениться в любой момент. Еще одной причиной дальнейшей эскалации могла стать неадекватная реакция региональных силовых структур на сложившуюся ситуацию, вызвавшую серьезные вопросы у армянского общества>, - подчеркнул Никол Пашинян.

По его словам, несмотря на приведенные факты, Азербайджан пытается представить себя страной, стремящейся к миру в регионе и к миру с Арменией. <Слушая то, что Азербайджан говорит со стороны, вы даже можете быть впечатлены его приверженностью мирным усилиям. И для создания такого впечатления Азербайджан использует в повестке дня темы мирного договора с Арменией, демаркации границы, открытия регионального сообщения.  Почему у нас нет ощутимого прогресса в этих направлениях? Причина очень проста. Все эти темы Азербайджан использует для своих территориальных претензий к Армении. Например, одним из важнейших пунктов мирного договора является двустороннее признание территориальной целостности между Арменией и Азербайджаном. Мы уже заявили, что готовы это сделать, но Азербайджан пока этого не сделал. Наоборот, Азербайджан публично заявляет, что весь юг и восток Армении, даже столица Ереван, является азербайджанской землей. С другой стороны, Азербайджан держит под оккупацией  территории Армении, и, как я уже сказал, риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким.  В связи с этим задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана: не могли бы вы показать мне карту Армении, которую Вы признаете или готовы признать Республикой Армения? Почему я это спрашиваю? Потому что может получиться так, что согласно официальному Азербайджану,  только половина или меньше территории Армении является Республикой Армения. Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении не теоретически,  и признает  целостность нашей международно признанной территории в 29 800 квадратных километров, это будет означать, что мы можем подписать мирный договор, взаимно признавая территориальную целостность друг друга. В противном случае у нас будет фиктивный мирный договор, после чего Азербайджан будет использовать процесс демаркации границы для новых территориальных претензий и оккупации>, - подчеркнул Никол Пашинян. 

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