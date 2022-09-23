Пятница, 23 Сентября 2022 12:30

АрмИнфо. На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс- служба правительства РА.

Премьер-министр коснулся осуществленной 13 сентября широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув, что 36 населенных пунктов подверглись обстрелу азербайджанских вооруженных сил, в результате чего с армянской стороны есть жертвы и раненые также среди гражданского населения.

Никол Пашинян подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества по осуждению действий Азербайджана, а также немедленному выводу азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что крайне обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе. Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость решения региональных проблем путем переговоров и последовательных усилий в этом направлении, в том числе при поддержке международных партнеров.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес различным вопросам.