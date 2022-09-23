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АрмИнфо. На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс- служба правительства РА.
Премьер-министр коснулся осуществленной 13 сентября широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув, что 36 населенных пунктов подверглись обстрелу азербайджанских вооруженных сил, в результате чего с армянской стороны есть жертвы и раненые также среди гражданского населения.
Никол Пашинян подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества по осуждению действий Азербайджана, а также немедленному выводу азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения.
Генеральный секретарь НАТО отметил, что крайне обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе. Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость решения региональных проблем путем переговоров и последовательных усилий в этом направлении, в том числе при поддержке международных партнеров.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес различным вопросам.
|Мнение: Никол Пашинян вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в ситуации с Азербайджаном
|Совет старейшин 44 голосами <за> избрал на должность вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна
|Прекращены полномочия судьи Александра Азаряна в 2018 году освободившего Роберта Кочаряна из-под ареста
|Президент Туркменистана поздравил руководство Армении
|Министерство обороны Армении опровергло вражескую дезинформацию
|Сенатор Роберт Менендес призвал администрацию Байдена прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности
|Эксперты и политики прокоментировали на выступление премьера Армении в ГА ООН
|Фонд "Татоян" подчеркивает необходимость срочного международного вмешательства и сдерживания Азербайджана механизмами контроля
|Гарибашвили: Грузия готова стать центром для диалога между Арменией и Азербайджаном
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Гегаркуника
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 5 градусов
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|Связь между Ираном и Арменией не должна подвергаться опасности - Президент ИРИ
|Глава МИД Армении на Форуме древних цивилизаций напомнил о необходимости направить миссию ЮНЕСКО в Арцах
|Блинкен: США готовы продолжить усилия в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном
|Официальный Ереван не исключает встречи Пашинян-Эрдоган на полях саммита в Праге
|Премьер-министр РА: Если у кого-то проявляется избыток агрессивности, то причина всегда найдется
|Никол Пашинян с трибуны ООН: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким
|Генсек НАТО обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе
|Мирзоян провел короткую беседу с Байденом в Нью-Йорке
|Двоих военнослужащих ВС Армении, спустя 9 дней, удалось вывести из окружения
|<Не смейте путать Ераблур с кладбищем> - заявление родителей погибших воинов в 44-дневной войне
|Представители ООН в Армении посетили общины Гегаркуникской области, пострадавшие в ходе азербайджанской агрессии
|Глава МИД Армении на встрече с финским коллегой подчеркнул важность адресного осуждения международным сообществом азербайджанской агрессии
|Минздрав: Один из гражданских лиц, получивших ранение в результате развязанной Азербайджаном агрессии, скончался
|Amnesty International призвал власти Азербайджана прекратить преследование активиста Ахмеда Мамедли, который осудил агрессию против Армении
|Омбудсмен обсудил с Послом ЕС возможности оказания помощи пострадавшим в результате азербайджанской агрессии лицам
|Президент США премьеру РА: Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий
|Правозащитник: В эти судьбоносные дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство
|Юбилейный книжный фестиваль Yerevan Book Fest в этом году откроет свои двери 30 сентября
|Кипрский парламентарий напомнила Евросоюзу о суровой зиме, с которой столкнулось население Нагорного Карабаха из-за действий Азербайджана
|Генерал Багери посоветовал Баку и Еревану решить споры мирными средствами
|Шармазанов Алиеву: В XIX веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи
|Генсек ОДКБ и глава Генштаба РА обсудили обстановку в отдельных районах приграничья Армении
|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
|Семьи погибших и пострадавших при взрыве ТЦ <Сурмалу> получат единовременную компенсацию
|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
|Полиция расследует факт применения грубой силы против участников акции в комплексе <Ераблур>
|Генпрокурор представила партнерам СЕ ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана
|Американский сенатор призвал Госдеп и Пентагон прекратить военную помощь Баку
|Иранские законодатели: Защита международно признанных границ и территориальной целостности стран является неизбежной необходимостью
|Никол Пашинян примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН
|Егише Киракосян рассказал американским законодателям о широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории РА
|Сенатор Бруно Ретайо подчеркнул острую необходимость Франции и Европы поддержать Армению
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Минобороны: ВС Азербайджан открыли огонь по армянским позициям, есть раненный
|.Путин: Уверен, дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении
|Генсек ОДКБ и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку в регионе и дальнейшие меры Организации в связи с ситуацией
|Макрон: Франция привержена своей деятельности в пользу стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе
|Глава МИД Армении представил своим коллегам из Японии и Шри-Ланки последствия агрессии со стороны Азербайджана
|Президенты Армении и Арцаха поздравили соотечественников с Днем независимости
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|Госсекретарь: США продолжит поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась – пресс-секретарь МО
|Высшее политическое руководство Армении возложило цветы и венок к могилам павших солдат
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.
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