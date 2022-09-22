Четверг, 22 Сентября 2022 19:09

АрмИнфо.Двоих военнослужащих ВС Армении, спустя 9 дней, удалось вывести из азербайджанского окружения, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Удалось вывести из окружения капитана Артема Геворкяна и младшего сержанта Армана Пилосяна. Они находились в окружении девять дней", - сообщили в оборонном ведомстве РА.

Подробностей не сообщается.

В ночь с 12 на 13 сентября 2022 года вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию против суверенной территории Республики Армения с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

16 сентября начальник Генштаба ВС Армении представляя аккредитованным в Армении

послам последствия обстрелов вооруженных сил Азербайджана в Джермуке, который, по

его словам, стал мишенью противника во время нападения 13 сентября, сообщил, что армянские силы потеряли боевые позиции, азербайджанцы <вошли в глубину обороны>, но как из Джермука, так из других мест были отброшены. Тем не менее, из прежних 11-12 километров теперь они удалены от Джермука на 4-4,5 километра.

Позже на брифинге с журналистами Эдвард Асрян сказал, что хотя азербайджанские войска находятся так близко к армянскому городу-курорту, однако азербайджанцы находятся в окружении, эта группа состоит из примерно двух десятков военнослужащих. <Мы не допустим, чтобы обеспечивалась их жизнеспособность, не будет движения транспортных средств на нашу территорию, и в настоящее время его нет, они не могут подвезти еду и обеспечить их водой, и, потеряв свою жизнеспособность, группа отступит, соединится с их основными подразделениями, которые находятся на большем расстоянии: на расстоянии 7, 8, 10 км от Джермука и даже на границе>, - сообщил он.