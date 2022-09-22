Четверг, 22 Сентября 2022 18:33

АрмИнфо.Группа родителей погибших военнослужащих в 44-х дневной войне распространило сегодня заявление, в котором выразила свое негодование и подвергла резкой критики поведение руководства страны, которое <лишь хорошо умеет распространяет манипулятивную информацию>.

Напомним, что накануне родные и близкие погибших военнослужащих в мемориальном комплексе воинских захоронений <Ераблур> собрали и выкинули венки и цветы, возложенные к могилам их сыновей высшим политическим руководством Армении во главе с премьер- министром Николом Пашиняном по случаю Дня независимости.

Полиция в отместку применила к родным погибших солдат грубую силу, женщин таскали по земле, приводу были подвергнуты 37 человек, в основном женщины - матери и сестры погибших. Две женщины получили травмы, были повреждены руки и ноги. Некоторых родителей отпустили, но часть еще продолжала вчера оставаться в отделениях, на них были составлены административные протоколы о невыполнении требований полиции.

Как отмечается в заявлении родителей, полиция после инцидента выступила с искаженным ее суть заявлением с целью отвлечь общественное мнение от своих гнусных и аморальных действий. <Не смей больше путать Ераблур с кладбищем. Здесь покоятся те, кто сражался и отдал жизнь за идею. Кто предал эти идеи, кто бежал, кто преклонил колени перед врагом, кто не понимает, что такое борьба, не имеют права входить в это святое место>, - говорится в заявлении. <Какое вам дело до солдат, отдавших жизнь за Родину, как вы можете смотреть в глаза их родителям и детям, когда, не моргнув глазом, сбиваете с ног и тащите на землю матерей героев? Какие ценности вы в себе несете, в чем вообще смысл вашей жизни?>, - задаются к властям вопросом родители погибших героев.

Родители обвинили власти Армении в реализации пораженческой антинациональной программы, которой содействует полиция Армении. <Что касается нашей борьбы, то мы знаем, ради чего живем и куда идем. У нас есть Ераблур и Родина, за которую была пролита кровь наших сыновей. Мы никогда не отступим и обязательно победим>, - отмечено в заявлении, в последнем предложении которого вопрошается: <И, наконец, еще раз, каких ценностей вы придерживаетесь, в чем вообще смысл вашей жизни>?