Четверг, 22 Сентября 2022 18:28

АрмИнфо.Группа сотрудников Представительства ООН в Армении во главе с исполняющим обязанности постоянного координатора Лилой Питерс Яхия посетилo общины Гегаркуникской области, пострадавшие в ходе азербайджанской агрессии. Об этом сообщается на официальной странице офиса ООН в Армении в Facebook.

"Мы с коллегами из ООН побывали в Гаваре, Шатване, Норабаке, Куте и Сотке. Я стала свидетелем печали и страданий людей, мужчин, женщин, молодежи и детей. Многие и в прошлом уже сталкивались с потерей своих общин, средств к существованию и домов. Я глубоко впечатлена стойкостью жителей и призывами защитить их права на мирную и безопасную жизнь в своей стране", - отметила Лила Петерс Яхия.

Отметим, что в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА в ночь на 13 сентября 4 гражданских лиц погибли, двое пропали без вести, еще двое находятся в больнице. Не менее 7 600 человек были вынуждены покинуть свои дома в Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областях. Часть граждан не удалось эвакуировать - по состоянию их здоровья или из-за инвалидности. Только в общине Сотк повреждены 200 домов, 50 из которых разрушены полностью. Были повреждены жизненно важные объекты инфраструктуры, в частности, газопроводы и высоковольтные линии электропередач.