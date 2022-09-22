Четверг, 22 Сентября 2022 18:27

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН, встретился с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян представил Пекке Хаависто ситуацию, сложившуюся в результате военной агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении.

Министр иностранных дел РА обратил внимание своего коллеги на обстрелы гражданского населения и инфраструктуры со стороны азербайджанских вооруженных сил, грубые нарушения Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и международного гуманитарного права.

В контексте сохранения режима прекращения огня и исключения новой агрессии Мирзоян подчеркнул важность четкого и адресного осуждения азербайджанской агрессии со стороны международного сообщества, а также осуществление эффективных превентивных мер.

Был затронут также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахский конфликт. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между Арменией и Финляндией.