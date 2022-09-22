Четверг, 22 Сентября 2022 18:24

АрмИнфо.Один из гражданских лиц, получивших ранение в результате развязанной Азербайджаном агрессии, скончался. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Состояние двух других пациентов, получающих стационарное лечение, оценивается средней тяжести.

Напомним, что в результате обстрела азербайджанскими ВС армянских позиций и населенных пунктов ранения получили 7 гражданских лиц.