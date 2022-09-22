Четверг, 22 Сентября 2022 18:23

АрмИнфо.Aзербайджанский активист Ахмед Мамедли приговорен к 30 суткам тюрьмы за критику президента АР Ильхама Алиева после столкновений между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Правозащитное движение Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Азербайджан: активист Ахмед Мамедли приговорен к 30 суткам тюрьмы за критику президента Алиева после столкновений между Арменией и Азербайджаном. Освободите Мамедли сейчас и прекратите преследование лиц, выражающих мирное мнение о конфликте", - подчеркнули в Amnesty International.

Добавим также, что накануне другой оппозиционный блогер Сулейман Сулейманлы в Twitter сообщил, что в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. По его словам, что целью Алиева является создание нового государства "Зангезур-Гейча" на суверенной территории Республики Армения. "Алиев - террорист, убивший простых людей в Армении, должен быть немедленно подвергнут санкциям",- написал блогер.

Ранее, связанные с властями Азербайджана аккаунты в социальных сетях начали кампанию нападок на тех, кто выступает против войны, заклеймив их "предателями".

Многие азербайджанские оппозиционеры выступили против начавшихся 12 сентября беспрецедентных ударов Азербайджана по целям внутри Армении, ставя под сомнение этическую и юридическую оправданность азербайджанского наступления. Хотя 14 сентября было заключено соглашение о прекращении огня, которое с тех пор по большей части соблюдается, атаки связанных с властями пользователей социальных сетей отнюдь не прекратились.

17 сентября молодежное крыло правящей партии "Новый Азербайджан" (YAP) опубликовало подборку видеоматериалов разных оппозиционных блогеров и политиков, выражавших неодобрение нового раунда боевых действий. Эта публикация сопровождалась хэштегом "#xainl?ritan?", что означает "знай предателей".

Деятели, попавшие в этот видеоклип, которые по большей части живут за границей, в основном заявляли, что азербайджанские силы нарушили международно признанные границы Армении, что было не только неэтично, но и недальновидно со стратегической точки зрения.

"Азербайджанская сторона открыто признает намерение вторгнуться на территорию другой страны", - сказал в интервью, отрывок которого вошел в видео YAP, находящийся в Германии журналист и бывший политзаключенный Афган Мухтарлы.

Азербайджан "пересекает международно признанные границы Армении и входит на территорию новой войны", сказал блогер Турал Садыглы, также живущий в Германии.

Многие члены YAP или других отделений партии, в том числе некоторые депутаты парламента, распространили хэштег "знай предателей" в Facebook и Twitter.

Как пишет Туран, хотя власти Азербайджана утверждают, что "боевые действия начала Армения", что и спровоцировало удары со стороны Азербайджана, никаких доказательств справедливости этих утверждений они не представили. Уровень недоверия к этой версии внутри Азербайджана беспрецедентно высок, и многие в стране относятся к кампании против "предателей" пренебрежительно или иронично.

20 сентября председатель небольшой оппозиционной группы "Демократия-1918" Ахмед Мамедли был задержан сотрудниками полиции в штатском; где он находится сейчас, неизвестно. В последнее время Мамедли привлекал к себе внимание антивоенными публикациями в социальных сетях.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев когда-нибудь непременно ответит перед международным судом за преступления, которые он совершил не только против азербайджанского, но и против армянского народа- Первой задачей демократического Азербайджана будет наказание тех, кто провоцирует вражду между странами", - писал Мамедли в Twitter. В ответ один из пользователей написал, что донесет на Мамедли в правоохранительные органы.