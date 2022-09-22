Четверг, 22 Сентября 2022 18:21

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла делегацию ЕС во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЕС в Армении г-жой Андреа Викторин.

Согласно сообщению пресс-службы Аппарата Омбудсмена, Григорян представила Послу факты, собранные в последнем внеочередном докладе Защитника прав человека, в том числе и в закрытой его части, о деяниях азербайджанских ВС в отношении гражданских лиц, запрещенных международным гуманитарным правом. В частности, Защитник прав человека рассказала о преступлениях, совершенных азербайджанской стороной в отношении военнопленных и погибших воинов.

По словам Омбудсмена, после публикации доклада работы по сбору фактов продолжаются. Она рассказала, что 17 сентября команда Омбудсмена посетила населенные пункты, пострадавшие от азербайджанской агрессии в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях.

В конце встречи собеседники обсудили в результате сотрудничества возможности оказания помощи пострадавшим от азербайджанской агрессии лицам.