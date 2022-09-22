Четверг, 22 Сентября 2022 18:16

АрмИнфо. Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий, чтобы в Армении могли смотреть в благополучное и мирное будущее, что включает урегулирование отношений с соседями. Об этом говорится в поздравительном послании президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: <От имени Соединенных Штатов Америки направляю армянскому народу искренние поздравления по случаю Дня независимости. Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа>.

Президент США выразил соболезнования в связи с потерями в ходе недавних нападений.

<Мы ценим Вашу поддержку усилиям по обеспечению большей стабильности в регионе. Мы по-прежнему привержены работе с Вами и другими сторонами для содействия мирному урегулированию конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха.

Обновленный в этом году стратегический диалог между США и Арменией подтвердил нашу общую приверженность укреплению связей в рамках двусторонних отношений и подчеркнул содействие США демократическому пути Армении. Соединенные Штаты поддерживают Армению, поскольку Вы продолжаете бороться с коррупцией, развивать подотчетные институты, укреплять верховенство закона и уважение прав человека.

Наша совместная работа в течение прошлого года продолжила укреплять и углублять связи между нашими народами. Желаю армянскому народу безопасного и мирного Дня независимости!>, - сказал Джозеф Байден.