|Двоих военнослужащих ВС Армении, спустя 9 дней, удалось вывести из окружения
|<Не смейте путать Ераблур с кладбищем> - заявление родителей погибших воинов в 44-дневной войне
|Представители ООН в Армении посетили общины Гегаркуникской области, пострадавшие в ходе азербайджанской агрессии
|Глава МИД Армении на встрече с финским коллегой подчеркнул важность адресного осуждения международным сообществом азербайджанской агрессии
|Минздрав: Один из гражданских лиц, получивших ранение в результате развязанной Азербайджаном агрессии, скончался
|Amnesty International призвал власти Азербайджана прекратить преследование активиста Ахмеда Мамедли, который осудил агрессию против Армении
|Омбудсмен обсудил с Послом ЕС возможности оказания помощи пострадавшим в результате азербайджанской агрессии лицам
|Президент США премьеру РА: Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий
|Правозащитник: В эти судьбоносные дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство
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|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
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|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
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|Американский сенатор призвал Госдеп и Пентагон прекратить военную помощь Баку
|Иранские законодатели: Защита международно признанных границ и территориальной целостности стран является неизбежной необходимостью
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АрмИнфо. В эти судьбоносные для нас дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство. Подобное мнение выразил председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.
По его словам, для последовательной реализации своего антигосударственного, антиармянского, предательского плана "диктаторишка использует в качестве верных псов" так называемые внешнеполитические силы, а также якобы "независимых, патриотичных" членов НДП (Национально-демократический полюс -ред.).
"Диктаторишка поручает им лаять на ОДКБ и Россию через различные СМИ. В эти судьбоносные для армянского народа, Армении и Арцаха дни, когда турецко- азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство. Что тут скажешь, все эти собаки клянчат еду по указанию и за плату хозяина", - написал правозащитник на своей странице в Фейсбук.
Отметим, что на этой неделе ориентированные на Запад политические силы в Армении, в том числе и Национальный демократический полюс, дважды организовали и провели в центре Еревана акции протеста с требованием выхода из ОДКБ и вывода российской военной базы с территории страны. Акции были проведены после того, как ОДКБ и Россия достаточно сдержанно отреагировали на азербайджанское вторжение в Республику Армения.
Добавим также, что Азербайджан продолжает свою воинственную риторику, угрожая Армении новой агрессией в случае невыполнения его условий. После вторжения на суверенные территории РА и систематическое нарушение режима прекращения огня, бакинский режим готовит новую почву для агрессии. Свидетельством этому является и объявленная в Азербайджане накануне мобилизация. Это все происходит с молчаливого одобрения международного сообщества
|Двоих военнослужащих ВС Армении, спустя 9 дней, удалось вывести из окружения
|<Не смейте путать Ераблур с кладбищем> - заявление родителей погибших воинов в 44-дневной войне
|Представители ООН в Армении посетили общины Гегаркуникской области, пострадавшие в ходе азербайджанской агрессии
|Глава МИД Армении на встрече с финским коллегой подчеркнул важность адресного осуждения международным сообществом азербайджанской агрессии
|Минздрав: Один из гражданских лиц, получивших ранение в результате развязанной Азербайджаном агрессии, скончался
|Amnesty International призвал власти Азербайджана прекратить преследование активиста Ахмеда Мамедли, который осудил агрессию против Армении
|Омбудсмен обсудил с Послом ЕС возможности оказания помощи пострадавшим в результате азербайджанской агрессии лицам
|Президент США премьеру РА: Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий
|Правозащитник: В эти судьбоносные дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство
|Юбилейный книжный фестиваль Yerevan Book Fest в этом году откроет свои двери 30 сентября
|Кипрский парламентарий напомнила Евросоюзу о суровой зиме, с которой столкнулось население Нагорного Карабаха из-за действий Азербайджана
|Генерал Багери посоветовал Баку и Еревану решить споры мирными средствами
|Шармазанов Алиеву: В XIX веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи
|Генсек ОДКБ и глава Генштаба РА обсудили обстановку в отдельных районах приграничья Армении
|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
|Семьи погибших и пострадавших при взрыве ТЦ <Сурмалу> получат единовременную компенсацию
|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
|Полиция расследует факт применения грубой силы против участников акции в комплексе <Ераблур>
|Генпрокурор представила партнерам СЕ ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана
|Американский сенатор призвал Госдеп и Пентагон прекратить военную помощь Баку
|Иранские законодатели: Защита международно признанных границ и территориальной целостности стран является неизбежной необходимостью
|Никол Пашинян примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН
|Егише Киракосян рассказал американским законодателям о широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории РА
|Сенатор Бруно Ретайо подчеркнул острую необходимость Франции и Европы поддержать Армению
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Минобороны: ВС Азербайджан открыли огонь по армянским позициям, есть раненный
|.Путин: Уверен, дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении
|Генсек ОДКБ и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку в регионе и дальнейшие меры Организации в связи с ситуацией
|Макрон: Франция привержена своей деятельности в пользу стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе
|Глава МИД Армении представил своим коллегам из Японии и Шри-Ланки последствия агрессии со стороны Азербайджана
|Президенты Армении и Арцаха поздравили соотечественников с Днем независимости
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|Госсекретарь: США продолжит поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась – пресс-секретарь МО
|Высшее политическое руководство Армении возложило цветы и венок к могилам павших солдат
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.
|Сегодня Армения отмечает День независимости на фоне угрозы потери независимости
|Деаутат: Выход Армении из ОДКБ никакого практического эффекта нам не даст
|Нэнси Пэлоси: Наша делегация Конгресса отправилась в Армению, на важный фронт битвы между демократией и автократией
|Генсек ОДКБ Станислав Зась прибыл в Армению
|Агрессия Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении была на повестке встречи Чавушоглу-Блинкен
|Международный фестиваль науки и музыки Starmus осудил агрессию Азербайджана в Армении
|Мирзоян действующему председателю ОБСЕ: Развязанная Азербайджаном агрессия в отношении суверенной территории Армении грубо нарушает международное гуммманистическое право
|Армaн Татоян: В Армении сформировалась диктатура правящего большинства
|Глава Союза армян России направил письмо гендиректору Первого канала России в связи с "неосведомлённостью и некомпетентностью" ведущих и экспертов
|Движение "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" и "Антинацистский фронт Армении" выступили в поддержку армяно-российского союзничества
|Глава Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении призвал ЮНЕСКО отреагировать на агрессию Азербайджана
|МККК присутствовал на процессе передачи Азербайджаном тел армянских военнослужащих, сложивших голову за Родину
|Роберт Кочарян: Наш тезис "Достойный мир" напугал значительную часть армянского общества
|Кристинне Григорян проинформировала Линн Трейси об ущербе, причиненном в результате нападения Азербайджана на Армению
|Президент России указал Армении и Азербайджану на ключ к решению спорных территориальных вопросов
|Пашинян встретился с внепарламентскими политсилами: Встреча, согласно Тиграну Хзмаляну, срочная
|МККК изучает размер нанесенного ущерба в результате агрессии со стороны Азербайджана
|Депутат: Иран превратит мечту тех, кто думает об изменении границ региона, в исторический кошмар
|Гарибашвили выразил готовность и впредь выступать в качестве посредника между Ереваном и Баку для обеспечения мира и стабильности в регионе
|Вице-премьер РФ: Никакой военной альтернативы мирному решению конфликта между Арменией и Азербайджаном нет и быть не может
|Глава МИД Греции об агрессии Азербайджана: Любой ревизионизм, откуда бы он ни исходил - встретит наше сопротивление
|Главы МИД Армении, Греции и Кипра выразили готовность к продолжению активных контактов в рамках трехстороннего формата
|Читать больше
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|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
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