Четверг, 22 Сентября 2022 17:06

АрмИнфо. В эти судьбоносные для нас дни, когда турецко-азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство. Подобное мнение выразил председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

По его словам, для последовательной реализации своего антигосударственного, антиармянского, предательского плана "диктаторишка использует в качестве верных псов" так называемые внешнеполитические силы, а также якобы "независимых, патриотичных" членов НДП (Национально-демократический полюс -ред.).

"Диктаторишка поручает им лаять на ОДКБ и Россию через различные СМИ. В эти судьбоносные для армянского народа, Армении и Арцаха дни, когда турецко- азербайджанский тандем хочет уничтожить Армению и Арцах, вражда с Россией не наивность, а спланированное предательство. Что тут скажешь, все эти собаки клянчат еду по указанию и за плату хозяина", - написал правозащитник на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что на этой неделе ориентированные на Запад политические силы в Армении, в том числе и Национальный демократический полюс, дважды организовали и провели в центре Еревана акции протеста с требованием выхода из ОДКБ и вывода российской военной базы с территории страны. Акции были проведены после того, как ОДКБ и Россия достаточно сдержанно отреагировали на азербайджанское вторжение в Республику Армения.

Добавим также, что Азербайджан продолжает свою воинственную риторику, угрожая Армении новой агрессией в случае невыполнения его условий. После вторжения на суверенные территории РА и систематическое нарушение режима прекращения огня, бакинский режим готовит новую почву для агрессии. Свидетельством этому является и объявленная в Азербайджане накануне мобилизация. Это все происходит с молчаливого одобрения международного сообщества