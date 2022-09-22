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 Четверг, 22 Сентября 2022 17:05
Алина Оганесян

Юбилейный книжный фестиваль Yerevan Book Fest в этом году откроет свои двери 30 сентября

Юбилейный книжный фестиваль Yerevan Book Fest в этом году откроет свои двери 30 сентября

АрмИнфо. С 30 сентября по 2 октября в Ереване пройдет 5-й юбилейный Книжный фестиваль (Yerevan Book Fest), который в этом году будет посвящен 100- летию поэта Ваагна Давтяна.

В рамках фестиваля организовано порядка 60 мероприятий, начиная от книжной ярмарки, литературных встреч, заканчивая мастер-классами, презентациями и вручением традиционной литературной премии.

Для участия в Yerevan Book Fest в Армению приедут именитые писатели и поэты из Франции, Италии, России, Грузии, Словении, Кипра, в числе которых Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Клаудио Поццани, Максим Амелин, Майя Кучерская, Мартин, Солотрук, Шалва Бакурадзе, Лили Михаилидис и др.

Долгожданный книжный праздник в этом году пройдет в концертном зале Арно Бабаджаняна (ул.  Абовяна, 2)

Мероприятия в рамках фестиваля будут организованы также в Доме-музее Хачатура Абовяна, Доме-музее Егише Чаренца, Музее русского искусства, Национальной библиотеке Армении, Ереванском государственном университете, Российско-Армянском университете, Культурном центре-музее <Грант Матевосян>, книжном доме <Зангак>.

Организатором 5-го юбилейного фестиваля выступает Дом-музей Хачатура Абовяна при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Отметим, что на все мероприятия Фестиваля вход свободный.

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