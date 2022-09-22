Четверг, 22 Сентября 2022 17:01

АрмИнфо. Кипрский парламентарий Елени Теохарус напомнила Евросоюзу о суровой зиме, с которой столкнулось население Нагорного Карабаха из-за агрессивных действий Азербайджана в этом году.

"В прошлом году Азербайджан на два месяца перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах во время суровой зимы, что привело к трагическим последствиям из-за ужасного холода. ЕС не только не отреагировал, но и подписал соглашение о покупке газа у Алиева. Теперь ЕС плачет, потому что его граждане будут мерзнуть", - написала в своем микроблоге вТтвиттер глава Кипрской партии "Движение солидарности" Елени Теохарус.

Напомним, что в марте текущего года ВС Азербайджана повредили газопровод через который подавался газ населению Нагорного Карабаха, а затем в течение двух недель препятствовали его починке. А затем, не допустив армянских специалистов туда, сами починили трубу, установив вентиль. И через несколько дней после возобновления газоснабжения перекрыли подачу газа. Из-за аномальных для этого месяца холодов, в школах были приостановлены учебные процессы, не работали детсады. Люди замерзали в собственных домах, поскольку из-за перегрузок на сеть постоянно выбивали пробки и не возможно было обеспечит надлежащее электроснабжение. Всё это происходило под молчаливое одобрение международного сообщества, которое палец о палец не ударило, чтобы обуздать агрессию президента Азербайджана в отношении карабахцев.