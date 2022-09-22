Четверг, 22 Сентября 2022 14:28

АрмИнфо. Экс-вице-спикерпарламента Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов жестко ответил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Так, политик реагируя на вчерашние выпады верховного диктатора о том, что Азербайджана подготовил даже карты XIX, XX веков для проведения делимитации армяно-азербайджанской границы, в частности, отметил: " Неужто некому в присутствии посредников сказать: ей "аламезон", какой Азербайджан в 19 веке? Государство под названием Азербайджан возникло только в мае 1918 года. В 19 веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи".

В этом ключе Шармазанов призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна хоть раз в своей жизни сделать что-то позитивное, использовав площадку Генассамблеи ООН.

"Ты должен выступить в ООН, не так ли? Нет нужды исторического экскурса до времен Тиграна Великого, как ты это сделал в Мюнхене. Большинство современных государств не существовало во времена Тиграна Великого", - сказал политик.

В этом ключе Шармазанов напомнил, что в 1918-1920 годах Азербайджанская Демократическая Республика и ее границы не были признаны даже Лигой Наций. Республиканец также обратил внимание на тот факт, что Лига Наций отклонила заявку Азербайджана о вступлении в Организацию.

По его словам, имеется протокол 4-го заседания 5-го комитета, избранного Ассамблеей Лиги Наций 1 декабря 1920 г., согласно которому: "Согласно статье 1 Устава Лиги Наций Азербайджанская Республика не может считаться де-юре "полностью суверенным государством", поскольку ранее она не была признана де-юре ни одним государством-членом Лиги Наций"

"Более того, было сказано, что "Азербайджанская Республика, занимая площадь в 40 000 квадратных миль, никогда прежде не была государством и всегда входила в состав более крупных держав, таких как Монголия/вероятно монголо-татарские образования/ или Персия, а с 1813 г. Российская империя. Название "Азербайджан" есть не что иное, как название соседней персидской провинции, которая и была выбрана в качестве названия вновь созданной республики. Это неоспоримые факты.

Изложите эти неопровержимые факты и отправьте их к черту вместе с "картами" XIX ", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в оккупированный Бердзор вновь выступил с позиции силы. Так, Алиев категорически отверг обвинения в том, что ВС вторглись на суверенные территории РА, аргументировав это тем, что мол армянские позиции на границе не были оборудованы надлежащим образом, не проводились фортификационные работы. Будто бы Алиев должен решать, когда ВС Армении должны проводить эти работы, и этот факт уж тем более не может служить оправданием вражеской агрессии.

Президент Азербайджана подчеркнул, что без делимитации границы между двумя странами никто не может говорить о том, где именно она проходит. "Повторю еще раз: мы готовы к обсуждениям и ответственно относимся к работе комиссий по делимитации. Собраны все карты, в том числе карты XIX, XX веков и более раннего периода. Эти карты ясно показывают, кто на какой земле находился. Без проведения делимитации никто не может нас ни в чем обвинять", - добавил Алиев, запамятов видимо, что в XIX веке и уже тем более в более ранний период Азербайджана не было.