Четверг, 22 Сентября 2022 12:43

АрмИнфо.Армения придает большое значение контактам на высоком уровне с Бельгией. Об этом 22 сентября, принимая бельгийскую парламентскую делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Бельгия-Армения Марком Демесмекером, заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Как передает пресс-служба НС РА, в контексте контактов на высоком уровне спикер указал на ключевой характер сотрудничества в форматах парламентских групп дружбы. Лучшим примером этогосотрудничества, как подчеркнул Симонян, является присоединение Демесмекера к проекту резолюции, представленный армянской стороной на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в Бирмингеме 2-6 июля с.г.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью Армении и обеспечением прав армянского населения Арцаха. <Рассчитываем, что наши бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных, направлять усилия на предотвращение планомерного уничтожения армянского историко-культурного и религиозного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях в Арцахе>, - сказал Ален Симонян.

Он выразил уверенность, что бельгийские депутаты, как в 2020 году, так и сейчас будут поднимать голос, чтобы осудить агрессию,

развязанную военно-политическим руководством Азербайджана против Армении.