|Генерал Багери посоветовал Баку и Еревану решить споры мирными средствами
|Шармазанов Алиеву: В XIX веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи
|Генсек ОДКБ и глава Генштаба РА обсудили обстановку в отдельных районах приграничья Армении
|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
|Семьи погибших и пострадавших при взрыве ТЦ <Сурмалу> получат единовременную компенсацию
|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
|Полиция расследует факт применения грубой силы против участников акции в комплексе <Ераблур>
|Генпрокурор представила партнерам СЕ ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана
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|Иранские законодатели: Защита международно признанных границ и территориальной целостности стран является неизбежной необходимостью
|Никол Пашинян примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН
|Егише Киракосян рассказал американским законодателям о широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории РА
|Сенатор Бруно Ретайо подчеркнул острую необходимость Франции и Европы поддержать Армению
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Минобороны: ВС Азербайджан открыли огонь по армянским позициям, есть раненный
|.Путин: Уверен, дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении
|Генсек ОДКБ и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку в регионе и дальнейшие меры Организации в связи с ситуацией
|Макрон: Франция привержена своей деятельности в пользу стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе
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|Президенты Армении и Арцаха поздравили соотечественников с Днем независимости
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|Госсекретарь: США продолжит поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась – пресс-секретарь МО
|Высшее политическое руководство Армении возложило цветы и венок к могилам павших солдат
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|Президент России указал Армении и Азербайджану на ключ к решению спорных территориальных вопросов
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АрмИнфо. Семьи погибших и пострадавших от взрыва в торговом центре «Сурмалу» получат единовременную денежную помощь. Постановление об этом принято 22 сентября на заседании кабмина.
Как сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, представляя проект решения, граждане, которые находились на стационарном лечении до трех дней, получат по 150 тыс драмов, тем, кто лечился 3 и более дней выдадут 300 тысяч драмов. Семьи погибших получат единовременно по 3 млн драмов. Заявления о выдаче компенсации можно подавать до 20 декабря.
По данным минсоцтруда, бенефициарами мероприятия станут 41 человек: 24 - пострадавших, получивших ранения, увечья, 17 погибших (в том числе 1 пропавший без вести). Из государственного бюджета РА потребуется 55 650 000 драмов.
Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.
|Генерал Багери посоветовал Баку и Еревану решить споры мирными средствами
|Шармазанов Алиеву: В XIX веке вся территория сегодняшнего Азербайджана входила в состав Российской империи
|Генсек ОДКБ и глава Генштаба РА обсудили обстановку в отдельных районах приграничья Армении
|Спикер: Рассчитываем, что бельгийские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных
|Семьи погибших и пострадавших при взрыве ТЦ <Сурмалу> получат единовременную компенсацию
|Глава МИД Армении: Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы
|Глава МИД Арцаха встретился с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США
|Глава МИД Армении подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на преступления Азербайджана в отношении армян
|Полиция расследует факт применения грубой силы против участников акции в комплексе <Ераблур>
|Генпрокурор представила партнерам СЕ ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана
|Американский сенатор призвал Госдеп и Пентагон прекратить военную помощь Баку
|Иранские законодатели: Защита международно признанных границ и территориальной целостности стран является неизбежной необходимостью
|Никол Пашинян примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН
|Егише Киракосян рассказал американским законодателям о широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории РА
|Сенатор Бруно Ретайо подчеркнул острую необходимость Франции и Европы поддержать Армению
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Минобороны: ВС Азербайджан открыли огонь по армянским позициям, есть раненный
|.Путин: Уверен, дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении
|Генсек ОДКБ и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку в регионе и дальнейшие меры Организации в связи с ситуацией
|Макрон: Франция привержена своей деятельности в пользу стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе
|Глава МИД Армении представил своим коллегам из Японии и Шри-Ланки последствия агрессии со стороны Азербайджана
|Президенты Армении и Арцаха поздравили соотечественников с Днем независимости
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|Госсекретарь: США продолжит поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась – пресс-секретарь МО
|Высшее политическое руководство Армении возложило цветы и венок к могилам павших солдат
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.
|Сегодня Армения отмечает День независимости на фоне угрозы потери независимости
|Деаутат: Выход Армении из ОДКБ никакого практического эффекта нам не даст
|Нэнси Пэлоси: Наша делегация Конгресса отправилась в Армению, на важный фронт битвы между демократией и автократией
|Генсек ОДКБ Станислав Зась прибыл в Армению
|Агрессия Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении была на повестке встречи Чавушоглу-Блинкен
|Международный фестиваль науки и музыки Starmus осудил агрессию Азербайджана в Армении
|Мирзоян действующему председателю ОБСЕ: Развязанная Азербайджаном агрессия в отношении суверенной территории Армении грубо нарушает международное гуммманистическое право
|Армaн Татоян: В Армении сформировалась диктатура правящего большинства
|Глава Союза армян России направил письмо гендиректору Первого канала России в связи с "неосведомлённостью и некомпетентностью" ведущих и экспертов
|Движение "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" и "Антинацистский фронт Армении" выступили в поддержку армяно-российского союзничества
|Глава Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении призвал ЮНЕСКО отреагировать на агрессию Азербайджана
|МККК присутствовал на процессе передачи Азербайджаном тел армянских военнослужащих, сложивших голову за Родину
|Роберт Кочарян: Наш тезис "Достойный мир" напугал значительную часть армянского общества
|Кристинне Григорян проинформировала Линн Трейси об ущербе, причиненном в результате нападения Азербайджана на Армению
|Президент России указал Армении и Азербайджану на ключ к решению спорных территориальных вопросов
|Пашинян встретился с внепарламентскими политсилами: Встреча, согласно Тиграну Хзмаляну, срочная
|МККК изучает размер нанесенного ущерба в результате агрессии со стороны Азербайджана
|Депутат: Иран превратит мечту тех, кто думает об изменении границ региона, в исторический кошмар
|Гарибашвили выразил готовность и впредь выступать в качестве посредника между Ереваном и Баку для обеспечения мира и стабильности в регионе
|Вице-премьер РФ: Никакой военной альтернативы мирному решению конфликта между Арменией и Азербайджаном нет и быть не может
|Глава МИД Греции об агрессии Азербайджана: Любой ревизионизм, откуда бы он ни исходил - встретит наше сопротивление
|Главы МИД Армении, Греции и Кипра выразили готовность к продолжению активных контактов в рамках трехстороннего формата
|Блинкен предложил Мирзояну и Байрамову до конца сентября вновь встретиться
|Глава МИД РА рассказал генсеку ОБСЕ о развязанной Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении
|Утверждая, что власти Армении не выполнили обещания, данные Азербайджану, означает лить воду на мельницу врага - Рубинян
|МИД РА: азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Заявление СБ Армении адресованы как миру и Азербайджану, так и общественности Армении - Рубинян
|В Японии отметили Независимость Армении
|Арутюнян: Надеемся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе
|Араик Арутюнян: Попытки затмить право народа Арцаха на самоопределение принципом территориальной целостности Азербайджана неприемлемы и беспочвенны
|В образовательных учреждениях трех областей Армении возобновлен учебный процесс - замминистра
|Вице-президент Турции раскритиковал высказывания Нэнси Пелоси об азербайджанской агрессии в отношении Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
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|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
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