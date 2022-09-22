Четверг, 22 Сентября 2022 12:22

АрмИнфо. Семьи погибших и пострадавших от взрыва в торговом центре «Сурмалу» получат единовременную денежную помощь. Постановление об этом принято 22 сентября на заседании кабмина.

Как сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, представляя проект решения, граждане, которые находились на стационарном лечении до трех дней, получат по 150 тыс драмов, тем, кто лечился 3 и более дней выдадут 300 тысяч драмов. Семьи погибших получат единовременно по 3 млн драмов. Заявления о выдаче компенсации можно подавать до 20 декабря.

По данным минсоцтруда, бенефициарами мероприятия станут 41 человек: 24 - пострадавших, получивших ранения, увечья, 17 погибших (в том числе 1 пропавший без вести). Из государственного бюджета РА потребуется 55 650 000 драмов.

Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.