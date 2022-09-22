Четверг, 22 Сентября 2022 12:18

АрмИнфо. В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с президентом Международной кризисной группы Комфорт Эрроу.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности. Мирзоян представил позицию армянской стороны относительно отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Он также обратил внимание собеседника на недавнюю агрессию, развязанную вооруженными силами Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

Глава МИД Армении отметил, что Азербайджан пытается добиться своих максималистских требований и устремлений путем применения силы и угрозы применения силы, что подрывает стабильность и безопасность региона. Была подчеркнута важность беспристрастного и адресного реагирования международных организаций.