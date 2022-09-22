Четверг, 22 Сентября 2022 10:37

АрмИнфо.В рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился со специальным советником Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцидов Алисой Вайриму Ндериту.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразили удовлетворение сложившимся тесным сотрудничеством в продвижении повестки предотвращения геноцида, борьбы с ксенофобией и дискриминацией. Мирзоян подчеркнул важность мандата спецсоветника и выразил готовность продолжать эффективное сотрудничество в рамках него.

Собеседники обменялись мнениями о роли высоких технологий в предотвращении геноцидов и преступлений против человечества.

Касаясь ситуации, созданной военной агрессией, развязанной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Армении, Мирзоян обратил внимание собеседника на продолжающиеся грубые нарушения Азербайджаном международного и гуманитарного права. Министр подчеркнул важность прямого реагирования международного сообщества на эти преступления и укрепления механизмов их предотвращения.