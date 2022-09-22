Четверг, 22 Сентября 2022 10:36

АрмИнфо. Действия сотрудников полиции, подвернувших накануне приводу граждан с мемориального комплекса <Ераблур>, будут расследованы, о результатах которых общественность будет уведомлена. Об этом говорится в сообщении пресс- службы Полиции.

<По указанию начальника полиции эти действия расследуются, и общественность будет уведомлена о результатах. Мы призываем не использовать инцидент в политических целях. Не будем забывать, что полиция с первого дня является участником борьбы за свободу и независимость, а <Ераблур> является местом, на котором покоятся десятки наших товарищей, отдавших жизнь за Родину. Горе родителей, потерявших ребенка, каждый полицейский переживает с той же болью, которую он переживает вместе с родителями своих павших друзей. <Ераблур> - святое место для всех нас, низкий поклон перед светлой памятью наших героев>, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

Напомним, что накануне родные и близкие погибших военнослужащих в

мемориальном комплексе воинских захоронений <Ераблур> выкинули венки

и цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим

руководством Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном

по случаю Дня независимости. Один из участников акции громко выражал свое возмущение. Мужчина заявил, что если эти аморальные люди

позволяют себе так относиться с матерями погибших, то их венков тут

не должны быть.<Они ударили по самому больному>, - возмущался он.

21 сентября с раннего утра в <Ераблуре> были сосредоточены

значительные силы полиции. Спецподразделения <красных> и <черных>

беретов образовали цепочку. Они начали разгонять собравшихся, которые пришли в комплекс, чтобы помешать мероприятию с участием Никола Пашиняна. По данным адвоката Ваана Ованнисяна, приводу подвергнуты 37 человек, в основном женщин. Он сообщил, что у двух из них имеются травмы, у одной повреждена рука, у другой палец. Некоторых родителей отпустили, но часть продолжает оставаться в отделениях, на них составлены административные протоколы о невыполнении требований полиции, которые будут обжалованы.