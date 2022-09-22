Четверг, 22 Сентября 2022 10:17

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян приняла сегодня главу ереванского офиса Совета Европы Мартину Шмидт и заместителя директора департамента правовых реформ и программ сотрудничества в области прав человека Совета Европы Лилит Данегян.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе встречи генеральный прокурор особо отметила реализуемые с Советом Европы программы, направленных на борьбу с коррупцией, судебные реформы и уголовное правосудие.

Прежде чем обратиться к вопросам, связанным с дальнейшим сотрудничеством, Анна Вардапетан представила партнерам из Совета Европы ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, развязанной 13 сентября, подчеркнув, что азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении. В этом контексте генпрокурор указала на четкие позиции и действия международного сообщества в направлении вывода азербайджанских войск с суверенных территорий Республики.

В ходе встречи представители Совета Европы Мартина Шмидт и Лилит Данегян подчеркнули важность сотрудничества с генеральной прокуратурой по ряду ключевых направлений и выразили готовность к углублению сотрудничества.