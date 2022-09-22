Четверг, 22 Сентября 2022 10:15

АрмИнфо. Высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Эд Марки направил письмо, подписанное также семью его коллегами, в котором призвал Пентагон и Государственный департамент прекратить предоставление Азербайджану "помощи Соединенных Штатов в области безопасности, поскольку он продолжает нападать на Армению и этнических армян", -

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), инициатива сенатора Марки дополняет работу председателя Комитета по международным отношениям Боба Менендеса, который возглавляет законодательные усилия по обеспечению соблюдения раздела 907, ограничивающего военную помощь США правительству Азербайджана.

В письме Марки говорится, что в свете недавних и неоднократных актов агрессии Азербайджана в отношении Армении Соединенные Штаты должны прекратить оказывать Азербайджану любую помощь в области безопасности до тех пор, пока Армения и Азербайджан не придут к постоянному и прочному решению, уважающему волю народа Нагорного Карабаха.

"Мы благодарим сенатора Марки и его коллег за их принципиальную позицию против опрометчивой отправки налоговых долларов США в богатый нефтью Азербайджан - даже, несмотря на то, что его военные вторгаются в Армению, проводят этнические чистки в Арцахе, оскверняют христианские святыни и пытают армянских заключенных. Ильхам Алиев не нуждается и не заслуживает ни единого доллара американских налогов ",

- сказал директор ANCA по связям с правительством. Тереза Еримян.

К сенатору Марки, подписавшим письмо, присоединились сенаторы Кори Букер, Алекс Падилья, Джеки Розен, Берни Сандерс, Дебби Стабеноу, Крис Ван Холлен и Рон Уайден.