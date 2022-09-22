Четверг, 22 Сентября 2022 10:12

АрмИнфо.Защита международно признанных границ и территориальной целостности стран является неизбежной необходимостью, а любое нарушение границы неприемлемо и противоречит принципам международного права. Об этом говорится в заявлении Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента относительно последних событий в регионе Южного Кавказа, сделанное по итогам заседания 21 сентября.

В опубликованном в среду вечером заявлении Комиссия с сожалением констатировала, что некоторые движения за последние месяцы привели к нарушению баланса и договоренностей в области безопасности и политики в этом чувствительном регионе.

"Исламская Республика Иран призывает страны региона соблюдать добрососедство и должным образом и решительно отреагировать на подстрекательство к мятежу, осуществляемое сионистским режимом и Организацией Североатлантического договора (НАТО) в регионе в форме геополитико-заговорщических планов.

В соответствии со своей неотъемлемой обязанностью и миссией Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента будет более внимательно следить за событиями в кавказском регионе и примет необходимые меры для защиты неотъемлемых прав иранской нации",

- говорится в заявлении.

При этом отмечается, что в качестве специализированной комиссии, которой поручено следить за вопросами, связанными с безопасностью и внешней политикой страны, Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана провела несколько встреч на уровне экспертов с участием соответствующих учреждений и экспертов в отношении событий в регионе Южного Кавказа. При этом в заявлении говорится, что этих встреч, как ожидается, будут способствовать восстановлению стабильности и безопасности в регионе.

"В недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что приверженность сторон, подписавших трехстороннюю декларацию о прекращении огня, ее положениям и решение оставшихся вопросов путем диалога и дипломатических решений является лучшим путем к установлению мира и безопасности в Кавказском регионе", - подчеркивается в заявлении, передает Mehr.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и трое мирных жителей, однако цифра неокончательная. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих. Отметим, что 20 сентября противник предал Армении тела еще 95 военнослужащих.